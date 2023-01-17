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他攜5把西瓜刀狂砍前妻 父護女遭砍到「失憶」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蔣姓男子和孫姓妻子離婚後，不滿前妻另外聲請保護令，去年2月帶著5把西瓜刀跑到孫女家中砍人，孫父出來保護愛女，遭蔣男砍到臟器外露，送醫後雖撿回一命，但失去案發時所有記憶，出庭時都不敢檢視監視器畫面，高雄地院今依殺人未遂罪，判蔣男5年9月徒刑。

檢方調查，33歲蔣男和孫女前年離婚，蔣男卻在離婚後常常跑到孫女住處騷擾，孫女不堪其擾跑到法院聲請保護令，禁止蔣男靠近孫女，或有騷擾、跟蹤的舉動。

去年2月27日凌晨4時許，蔣男不滿孫女離婚又聲請保護令，還稱孫在網路放話，預藏5把西瓜刀在孫女家附近的檳榔攤內，再以要送小孩玩具等理由，到孫女家敲門。

孫母開門後，喊女兒下樓，孫女不願再見到蔣男，孫父見蔣男又上門，準備拿起手機要報警，沒料蔣男看到孫父在打電話，轉身跑去檳榔攤拿出預藏的西瓜刀，回孫家直接砍殺孫父。

孫女聽到樓下發生爭吵，下樓後看到父親遭前夫砍殺，上前扭打也被蔣男砍中一刀，蔣男宛如殺紅眼，不顧前妻、前岳父情誼，還重複嘶吼「為什麼要逼我？」警方獲報後到場，迅速壓制蔣男，蔣遭壓制時，嘴裡還碎念恐嚇孫女一家「要殺了你們」。

受重傷的孫父被砍到臟器外露、全身多處刀傷，幸送醫急救後脫險，但整個遭砍殺的過程太過可怕，出院後失去案發當時的所有記憶；孫女則遭砍中3刀，所幸無生命危險，蔣男也被檢方依殺人未遂罪起訴。

高雄地院審理時，蔣男辯稱當天是吃了太多身心科藥物，精神恍惚，不知道自己在做什麼，雖然有砍殺前岳父，但沒有置他於死地的意思。

不過，法官根據蔣男就診紀錄，雖然診所曾開立含有「FM2」成分的鎮靜藥給蔣男，但「FM2」副作用是「嗜睡無力」，並不會導致蔣男產生暴力行為，不採信他說法。

法官認為，蔣男前岳父至今仍存在陰影，只要想起事發經過就會啜泣，甚至不願意在場勘驗監視器畫面，綜合相關事證，蔣男具殺人犯意，依法判刑5年9月，刑滿後入相當處所或以適當方式，施以監護1年。

蔣姓男子不滿前妻在網路罵他，攜5把西瓜刀跑到前妻住處理論，追砍前妻與岳父，遭壓制後還嗆要殺了對方一家。圖／讀者提供
蔣姓男子不滿前妻在網路罵他，攜5把西瓜刀跑到前妻住處理論，追砍前妻與岳父，遭壓制後還嗆要殺了對方一家。圖／讀者提供

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