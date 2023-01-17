影／物流聯結車在五股迴轉翻覆 貨物散滿地

1輛物流公司的聯結大貨車今天中午在新北市五股區新五路二段，向左繞過中央分隔島迴轉時，第二節貨櫃重心不穩翻覆，裝載貨物散落滿地，幸好沒有波及其他往來人車，事故之後由拖吊車排除。

據了解，50歲劉姓司機駕駛聯結大貨車從台南出發，從五股交流道下國道一號，準備運送貨物到五股區新城一路的物流轉運站，中午12時10分在新五路二段、三段路口迴轉時，操作不當造成第二節貨櫃失去平衡翻覆。

由於聯結車迴轉半徑大，貨櫃翻覆和貨物散落的位置在路肩，沒有波及其他往來人車，警方獲報立刻派員到場疏導交通，劉姓司機沒有飲酒、沒有受傷，物流公司稍後請拖吊車協助將事故車拖離，排除路況。