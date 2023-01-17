19歲小貨車駕駛撞限高欄車卡地下道 警方助脫困並開罰900元

年僅19歲的小貨車駕駛洪姓男子，去年因不熟悉路況，駕車行經中央北路515巷，撞到限高欄仍直接開進地下道，小貨車卡在地下道動彈不得，北投關渡派出所員警巡邏見狀，指引洪男先將輪胎放氣，再倒車離開，並依道路交通觀禮處罰條例開罰900元。

關渡派出所警員林柔君、林俊佑，去年12月29日下午3時許，巡邏獲報小貨車卡在北投區中央北路515巷地下道，影響往來車輛。員警指引駕駛洪男先將輪胎洩氣降低車身高度，在倒車離開地下道，順利恢復交通順暢。

洪男指出，他未注意到地下道限高，車頂撞上限高欄仍未注意，直接開進地下道。他感謝警方協助，也因違反道路交通管理處罰條例，也將乖乖繳900元罰鍰。