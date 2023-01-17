桃園消防局119節 邀命危被救回民眾獻花「慶重生」

119消防節在即，桃園市消防局今天在八德防災教育館舉辦慶祝大會，由市長張善政頒獎給52名有功消防、義消，另也請到9名經急救康復出院患者「慶重生」，並獻花感謝救災、救護人員。

桃園市消防局今上午10時在八德防災教育館舉辦119消防節活動，由市長張善政主持並頒發消防、義消楷模、績優防火宣導、績優消防志工及鳳獻獎等52位人員表揚獎座，特別感謝所有消防、義消同仁堅守工作崗位及家眷們背後的支持，讓市民生活安全無虞。

其中消防局特別安排「慶重生」環節，由9名曾經急救康復出院，或受災搶救成功的市民齊聚「慶重生」，並獻花給消防員致謝。

從事科技業的徐立傑發表感言表示，他去年10月17日開車途中突感心臟不適，撥打119求救後隨即OHCA（到院前心肺功能停止），醒來時已在手術台上，才知道自己是心肌梗塞發作、險些喪命，感謝救護人員迅速到場救助，也讓他深感「再多的財富，都不如平安、健康來的重要」。

楊炯陽則分享，去年4月11日他開小貨車行經龜山區陳厝路轉彎處，後輪不慎擦撞石墩，導致小貨車180度摔落3米深河道內，車頭全毀，他身體壓迫在狹小的空間，所幸消防員在最短時間內抵達現場，將他救出送醫，希望代表所有事故當事人及家屬，向所有「救命英雄」致謝。