刑警為幫派大哥慶生？基警：餐敘有事前申請 事後報告

臉書社團「記者爆料網-公開版」今天凌晨有人上傳一段影片，內容為基隆警三分局多名「刑警」，疑為轄區內具幫派背景人士慶生，貼文「這社會亂了」。基隆市警局今天表示，這場餐會由鄭姓小隊長邀約，事先有報備；督察單位會再調查與會同仁是否有違紀行為。

據了解，這場餐會是13日在暖暖街一家餐廳舉辦，疑為昔日曾擔任「幫派大哥」的男子慶生。這段影片疑為壽星的家人拍攝，事後上傳臉書，被人下載後，發表在臉書社團「記者爆料網-公開版」，並貼文基隆刑警小弟齊向大哥祝壽，這社會亂了。

基隆警三分局刑警為幫派人士慶生事件曝光，驚動市警局高層，指示督察體系介入調查，釐清事件始末。