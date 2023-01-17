快訊

疫情高峰過！本土+1萬9658例「下降19.8%」境外+312例

6000元現金何時可領？唐鳳允諾：2月28日開始發放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

刑警為幫派大哥慶生？基警：餐敘有事前申請 事後報告

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

臉書社團「記者爆料網-公開版」今天凌晨有人上傳一段影片，內容為基隆警三分局多名「刑警」，疑為轄區內具幫派背景人士慶生，貼文「這社會亂了」。基隆市警局今天表示，這場餐會由鄭姓小隊長邀約，事先有報備；督察單位會再調查與會同仁是否有違紀行為。

據了解，這場餐會是13日在暖暖街一家餐廳舉辦，疑為昔日曾擔任「幫派大哥」的男子慶生。這段影片疑為壽星的家人拍攝，事後上傳臉書，被人下載後，發表在臉書社團「記者爆料網-公開版」，並貼文基隆刑警小弟齊向大哥祝壽，這社會亂了。

基隆警三分局刑警為幫派人士慶生事件曝光，驚動市警局高層，指示督察體系介入調查，釐清事件始末。

警三分局長林文煜今天說，分局偵查隊鄭姓小隊長13日邀約友人及同隊同仁，前往餐廳年終餐敘，參與飲宴成員中有「特定對象」。同仁赴宴有「事前申請，事後報告」，至於是否另涉其他違紀行為，將再深入調查。如有違紀將秉持不掩飾、不護短、不庇縱態度，依相關規定懲處。

基隆市警三分局多名刑警聚餐，疑為轄區內具幫派背景人士慶生，衍生爭議。圖／取自記者爆料網-公開版
基隆市警三分局多名刑警聚餐，疑為轄區內具幫派背景人士慶生，衍生爭議。圖／取自記者爆料網-公開版

基隆 幫派 餐廳

延伸閱讀

「最後的黑手黨教父」落網：亡命30年與義大利反黑之戰

花蓮港公廁遭祝融 民眾用仙女棒慶生釀禍

花蓮港公廁觀景台火警 燃燒仙女棒慶生釀禍

影／男帶槍投注站買彩券 違停上膛槍彈曝光眼尖警現逮

相關新聞

刑警為幫派大哥慶生？基警：餐敘有事前申請 事後報告

臉書社團「記者爆料網-公開版」今天凌晨有人上傳一段影片，內容為基隆警三分局多名「刑警」，疑為轄區內具幫派背景人士慶生，貼...

影／物流聯結車在五股迴轉翻覆 貨物散滿地

1輛物流公司的聯結大貨車今天中午在新北市五股區新五路二段，向左繞過中央分隔島迴轉時，第二節貨櫃重心不穩翻覆，裝載貨物散落...

19歲小貨車駕駛撞限高欄車卡地下道 警方助脫困並開罰900元

年僅19歲的小貨車駕駛洪姓男子，去年因不熟悉路況，駕車行經中央北路515巷，撞到限高欄仍直接開進地下道，小貨車卡在地下道...

酒駕累犯躲攔檢逃逸 落網高舉雙手投降說「我沒犯法」

高雄61歲莊姓男子去年初因酒駕遭逮，未料，仍未學到教訓，日前喝高粱酒又開車上路；遇警攔檢，還提前在攔檢點停車，隨後下車朝...

豐濱石梯坪礁岩區採海菜風浪大不慎落水 6旬婦溺斃

花蓮縣豐濱鄉石梯坪遊憩區內今天上午一名婦人靠近礁岩區採集海菜，不慎落海，同行親友發現後將她救起，打119報案，警消到場發...

新北外送員在警察前挑釁比中指 嘲諷騎士「死胖子、沒錢請律師」

23歲封姓男子是知名速食店外送員，前天跟42歲黃姓男子有行車糾紛，警方趕抵，雙方仍有激烈言語交換，封男竟在警察面前對黃男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。