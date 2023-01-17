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刑警為幫派大哥慶生？基警：餐敘有事前申請 事後報告
臉書社團「記者爆料網-公開版」今天凌晨有人上傳一段影片，內容為基隆警三分局多名「刑警」，疑為轄區內具幫派背景人士慶生，貼文「這社會亂了」。基隆市警局今天表示，這場餐會由鄭姓小隊長邀約，事先有報備；督察單位會再調查與會同仁是否有違紀行為。
據了解，這場餐會是13日在暖暖街一家餐廳舉辦，疑為昔日曾擔任「幫派大哥」的男子慶生。這段影片疑為壽星的家人拍攝，事後上傳臉書，被人下載後，發表在臉書社團「記者爆料網-公開版」，並貼文基隆刑警小弟齊向大哥祝壽，這社會亂了。
基隆警三分局刑警為幫派人士慶生事件曝光，驚動市警局高層，指示督察體系介入調查，釐清事件始末。
警三分局長林文煜今天說，分局偵查隊鄭姓小隊長13日邀約友人及同隊同仁，前往餐廳年終餐敘，參與飲宴成員中有「特定對象」。同仁赴宴有「事前申請，事後報告」，至於是否另涉其他違紀行為，將再深入調查。如有違紀將秉持不掩飾、不護短、不庇縱態度，依相關規定懲處。
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