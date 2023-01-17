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新北外送員在警察前挑釁比中指 嘲諷騎士「死胖子、沒錢請律師」
23歲封姓男子是知名速食店外送員，前天跟42歲黃姓男子有行車糾紛，警方趕抵，雙方仍有激烈言語交換，封男竟在警察面前對黃男比中指，還嗆「我就對你比啊」，並挑釁般搖晃中指數下，接著罵「死胖子」，誇張的是，黃男事後至派出所提告做筆錄，離開時赫然發現「椅墊被封男割破」，再提告毀損罪。
警方15日下午1點多獲報，永和區得和路有行車糾紛趕抵，封男指控對方違規過彎，釀他險些撞到，很不開心，黃男反擊「你不開心就可以比我中指喔」，封男辯駁說「我沒比啊」，黃男大怒問「你沒比？你剛剛怎麼講的，你是不是孬種」。
雙方言詞激烈交換、爭執不下，沒想到封男竟直接在警察面前對黃男比中指，而且挑釁般搖晃數下，最後反諷「嗚嗚沒錢提告，沒辦法請律師，嗚嗚嗚，來啊死胖子」。
黃男氣憤至派出所提告妨害名譽，沒想到做完筆錄正要離開派出所，發現自己的機車椅墊被利器割破，急忙跑回派出所詢問，經調閱監視器畫面，確定就是封男所為，他疑報復持小刀割破椅墊後離去，黃男決定再提告毀損罪；警方依規定受理，通知封男到案做筆錄。
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