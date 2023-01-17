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影／新北新莊兩公車追撞 3乘客受傷1人牙斷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天早上近10時許，兩輛公車於新北市新莊區中正與公園一路口發生追撞，造成車上3名乘客受傷送醫沒有生命危險，所幸現場未波及其他路過人車，肇事司機沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

經調查，曹姓公車司機（37歲），今天上午9時46分左右，駕駛一輛三重客運橘21號公車，行經新北市新莊區中正與公園一路口，疑因恍神又未保持安全車距，直接往前追撞前方鄭女所駕駛的另輛三重客運636號公車。

造成乘客高女（57歲）下巴輕微撕裂傷、牙齒斷裂、郭吳婦人（81歲）額頭挫傷、羅男（54歲）額頭輕微撕裂傷，緊急協助送醫急救，所幸皆無生命危險。肇事司機皆無酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄後才能釐清

今天早上，新北市新莊區中正與公園一路口，發生兩輛公車追撞，造成車上3名乘客輕傷送醫無礙，事故原因還待釐清。記者曾伯愷／翻攝
今天早上，新北市新莊區中正與公園一路口，發生兩輛公車追撞，造成車上3名乘客輕傷送醫無礙，事故原因還待釐清。記者曾伯愷／翻攝
今天早上，新北市新莊區中正與公園一路口，發生兩輛公車追撞，造成車上3名乘客輕傷送醫無礙，事故原因還待釐清。記者曾伯愷／翻攝
今天早上，新北市新莊區中正與公園一路口，發生兩輛公車追撞，造成車上3名乘客輕傷送醫無礙，事故原因還待釐清。記者曾伯愷／翻攝

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