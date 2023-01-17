影／新北新莊兩公車追撞 3乘客受傷1人牙斷

今天早上近10時許，兩輛公車於新北市新莊區中正與公園一路口發生追撞，造成車上3名乘客受傷送醫沒有生命危險，所幸現場未波及其他路過人車，肇事司機沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

經調查，曹姓公車司機（37歲），今天上午9時46分左右，駕駛一輛三重客運橘21號公車，行經新北市新莊區中正與公園一路口，疑因恍神又未保持安全車距，直接往前追撞前方鄭女所駕駛的另輛三重客運636號公車。