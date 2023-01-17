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花蓮港公廁遭祝融 民眾用仙女棒慶生釀禍

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮港內公共廁所上方平台及木造船型造景昨晚10時許突然起火，消防員緊急撲滅火勢，所幸無人傷亡，但公廁上方木造景觀平台已被燒毀。警方調查起火原因，陳姓等3名民眾主動投案，表示曾在景觀平台上用仙女棒慶生，沒想到會釀禍，訊後3人依公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。

昨晚10時許，花蓮港靠近親水遊憩區、、17號碼頭附近一處以船頭為造景的公廁起火，花蓮港務消防隊立即與花蓮縣消防局派出消防車輛展開搶救，火勢在30分鐘後順利撲滅，現場初步勘查無人員傷亡。

火災搶救作業告一段落後，花蓮港務警察總隊立即針對火災發生原因展開調查，有3位民眾主動自首，向港警總隊表示，他們買仙女棒及蛋糕至發生火警的公廁上方景觀平台慶生，結束後一行人步行到附近的景觀橋，不到5分鐘就發現公廁上方已冒出濃煙並竄出火舌，現場火勢一發不可收拾，嚇得3人立即撥打119搶救。

警方在現場也發現仙女棒空盒及燃燒後的殘棒，3人接受警方偵訊後，依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。花蓮港警總隊呼籲，年關將近天氣轉涼，氣候也轉趨乾燥，尤其港區風大易助長火勢，民眾出遊應重視消防安全，勿輕忽而因小失大。

花蓮港內的公共廁所在昨天晚間10時許突然起火，撲滅火勢後，上方木造景觀平台已被燒毀。圖／民眾提供
花蓮港內的公共廁所在昨天晚間10時許突然起火，撲滅火勢後，上方木造景觀平台已被燒毀。圖／民眾提供
花蓮港航內公廁昨天深夜發生火警，陳姓等3名民眾主動投案，表示曾在景觀平台上用仙女棒慶生，沒想到會釀禍。圖／花蓮港警提供
花蓮港航內公廁昨天深夜發生火警，陳姓等3名民眾主動投案，表示曾在景觀平台上用仙女棒慶生，沒想到會釀禍。圖／花蓮港警提供
花蓮港航內公廁昨天深夜發生火警，火勢在半小時內控制，所幸無人受傷，但公廁上方木造觀景台全燒光。圖／花蓮港警提供
花蓮港航內公廁昨天深夜發生火警，火勢在半小時內控制，所幸無人受傷，但公廁上方木造觀景台全燒光。圖／花蓮港警提供

花蓮 公廁 火災

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