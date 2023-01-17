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新北這輛公車太狠了！通勤時間危險駕駛慘遭罰2萬6200元
有民眾昨天騎車經過新北市永和區中正路，發現前方公車疑似危險駕駛、互相搶車道，畫面中可見，一輛262號公車從外側車道沒打方向燈，不顧旁邊有機車就向左切，誇張的是，又沒打燈跨越單黃虛線想超車，最後變得「三輛公車並排，幾乎霸佔整個馬路」，險象環生；對此，永和警方指出，已接獲檢舉，告發5張單、開罰2萬6200元。
該名民眾在臉書社團「爆料公社」貼文，稱「地點：新北市永和中正路，兩台公車通勤時間危險駕駛互相搶車道，罔顧車上乘客以及用路人安全，請問該如何投訴？」並附上兩段影片行車記錄器畫面，影片中可見確實一輛262號公車十分誇張，有競速情況。
對此，永和警方指出，已接獲民眾提供影像畫面透過交通違規檢舉系統具名檢舉，經查看蒐證行車記錄器影像，該輛262號公車16日早上7點43分，行經中正路時，確實有違規情況，包括未依規定使用方向燈兩次（道交條例第42條罰2800元）、危險駕駛（第43條罰18000元）、逆向行駛（第45條罰1400元）、違規超車（第47條罰1200元），告發5張單共2萬6200元。
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