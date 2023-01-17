結合網紅名店聯合快閃 竹市警防詐騙宣導出新招

農曆春節將屆，警方擔心詐騙集團恐趁春節前夕「趕業績」，為加強民眾「識詐」觀念，新竹市警察局第三分局今與網紅甜點店「belong to屬孰」舉辦聯名快閃活動，藉由輕鬆有趣的機智快問快答活動，讓民眾認識詐騙手法，除可拿到特製聯名明信片，還可享受美食。

警方指出，因應農曆春節即至，第三分局刑事警察人員進駐知名網紅甜點店教導民眾如何反詐騙。現場透過輕鬆有趣的機智快問快答活動，快速建立民眾對於日新月異詐欺手法的認識，通過問答即贈送第三分局與「屬孰」聯名的特製明信片與購物袋，讓現場民眾直呼有吃、有拿還能學習反詐騙，實在很划算。

警方說，經內政部警政署統計，近年詐騙案件屢屢攀升，詐騙手法更是推陳出新、千奇百怪，且詐騙案件的類型以假投資、解除分期付款、假網拍等手法居多，提醒民眾遇有可疑狀況，切勿慌亂緊張，可立刻撥打165反詐騙專線或點閱「165全民防騙網」求證。