防止梨泰院踩踏事件 台北市消防局進行台灣燈會搶救演練

「2023台灣燈會在台北」，台北市政府消防局上午在國父紀念館（主燈區）舉辦災害搶救演練。

春節期間為民眾出遊高峰期，今年「2023台灣燈會在台北」規劃了許多的活動及展區，勢必湧入大量遊客，為了提供民眾一個安心燈會的環境，台北市政府消防局特別在年前舉辦災害搶救演練，模擬燈會期間可能發生之各種災害，如燈會展區內遭人設置爆裂物、燈區設施倒塌造成民眾受困及受傷、花燈因不明原因起火並延燒鄰近商家等，由燈會工作人員、消防局及各救災單位派遣人車前往處置。