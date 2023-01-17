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高雄15歲少年淪詐團車手 上工1周火速被逮

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄15歲謝姓少年，近日在網路得知一則打工訊息，受短期高報酬誘惑，淪詐團車手，上工不到1周就被警方逮獲，通知到案時，疑有難逃法網覺悟，對犯行坦承不諱。

仁武分局大華派出所，12日接到通報，轄區超商ATM疑有詐騙集團車手提領紀錄，立即調閱ATM、超商附近路口監視器，確定車手相貌，再辨識車牌，以車追人，鎖定一名15歲謝姓少年，騎機車到超商ATM，提領2筆現金，金額共4萬元。

警方當日下午通知謝姓少年到案說明，謝姓少年疑似已知自己觸法，對犯行坦承不諱，供稱從臉書得知打工訊息，應徵後加入詐騙集團，擔任車手約一周，提款次數多到記不清，共分得2萬元酬勞，都已花光。警方全案詢後依詐欺罪、少年事件處理法，函送高雄少年法院審理。

警方表示，近年詐騙集團常灌輸「未成年不會被判刑」的錯誤觀念，導致許多少年受誤導，鋌而走險擔任車手，協助詐團領取贓款。

警方強調，即使未成年，觸犯刑法仍會移送少年法庭審理，遭判刑會進入少年監獄，提醒少年勿心存僥倖，為求短期高報酬擔任詐團車手，不只要面對刑責，還需面對被害人求償，得不償失。

高雄15歲謝姓少年，近日在網路得知打工訊息，受短期高報酬誘惑，淪詐團車手。記者林品君／翻攝
高雄15歲謝姓少年，近日在網路得知打工訊息，受短期高報酬誘惑，淪詐團車手。記者林品君／翻攝
謝姓少年表示，擔任車手約一周，提款次數多到記不清，分得2萬元酬勞都已花光。記者林品君／翻攝
謝姓少年表示，擔任車手約一周，提款次數多到記不清，分得2萬元酬勞都已花光。記者林品君／翻攝

車手 詐騙集團 超商

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