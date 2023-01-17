苗栗回收廠火警頻傳 鍾東錦：東西沒清乾淨不得申請停業！

苗栗縣這兩三天接連發生無照、停業回收工廠火警，分別造成空氣汙染、重大財損及一人死亡，引發關注；今天上午縣務會議，消防局提出因無照、停業無權責列管，請警方及各鄉鎮市公所協助巡查，縣長鍾東錦則怒說「以後東西沒清乾淨，不得停業！」

消防局長匡夢麟指出，前天中午，竹南工業區一間無照回收工廠發生火災，因波及隔壁塑膠工廠內堆置的大批原材料，滾滾黑色濃煙衝向天際，籠罩竹南上空，景象相當嚇人，明顯造成空氣汙染；今天凌晨，造橋鄉一家停業中的回收廠火災，鋼構鐵皮廠內一名失智、癱臥在床老翁，逃生不及命喪火場。

他說，因無照、停業工廠，消防局未列管情況下，只能被動救災，難以消防安檢來預防，更無法獲悉廠內狀況，只能請警方及各鄉鎮市公所協助巡查，尤其很多獨居老人家，常有撿拾大量資源回收物堆置在屋內情況，因缺乏消防設備，若意外起火火勢延燒迅速，常有生命及財產安全疑慮。

對此，環保局秘書蔡政勳表示，一般資源回收場堆置區超過300坪以上才有列管，通常小型個體戶都未在列管當中；至於業者申請停、歇業後，也都會持續派員現場稽查並列管，直到資源回收物完全清除。