苗栗回收廠火警頻傳 鍾東錦：東西沒清乾淨不得申請停業！
苗栗縣這兩三天接連發生無照、停業回收工廠火警，分別造成空氣汙染、重大財損及一人死亡，引發關注；今天上午縣務會議，消防局提出因無照、停業無權責列管，請警方及各鄉鎮市公所協助巡查，縣長鍾東錦則怒說「以後東西沒清乾淨，不得停業！」
消防局長匡夢麟指出，前天中午，竹南工業區一間無照回收工廠發生火災，因波及隔壁塑膠工廠內堆置的大批原材料，滾滾黑色濃煙衝向天際，籠罩竹南上空，景象相當嚇人，明顯造成空氣汙染；今天凌晨，造橋鄉一家停業中的回收廠火災，鋼構鐵皮廠內一名失智、癱臥在床老翁，逃生不及命喪火場。
他說，因無照、停業工廠，消防局未列管情況下，只能被動救災，難以消防安檢來預防，更無法獲悉廠內狀況，只能請警方及各鄉鎮市公所協助巡查，尤其很多獨居老人家，常有撿拾大量資源回收物堆置在屋內情況，因缺乏消防設備，若意外起火火勢延燒迅速，常有生命及財產安全疑慮。
對此，環保局秘書蔡政勳表示，一般資源回收場堆置區超過300坪以上才有列管，通常小型個體戶都未在列管當中；至於業者申請停、歇業後，也都會持續派員現場稽查並列管，直到資源回收物完全清除。
縣長鍾東錦則說，他甚至曾聽聞有些不肖業者，會夾雜一些有環保疑慮的東西，利用停業空檔，趁過年前一把火燒光光。會中，他一度飆高音量「以後東西沒清乾淨，不得申請停業」，並要求消防、環保、工商、警察等單位會後再共同研議，防堵類似公共安全盲點與死角。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言