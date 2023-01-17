快訊

獨／NCC仍要求交回頻譜、資費凍漲 台灣大可能不併了

苗栗回收廠火警頻傳 鍾東錦：東西沒清乾淨不得申請停業！

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣這兩三天接連發生無照、停業回收工廠火警，分別造成空氣汙染、重大財損及一人死亡，引發關注；今天上午縣務會議，消防局提出因無照、停業無權責列管，請警方及各鄉鎮市公所協助巡查，縣長鍾東錦則怒說「以後東西沒清乾淨，不得停業！」

消防局長匡夢麟指出，前天中午，竹南工業區一間無照回收工廠發生火災，因波及隔壁塑膠工廠內堆置的大批原材料，滾滾黑色濃煙衝向天際，籠罩竹南上空，景象相當嚇人，明顯造成空氣汙染；今天凌晨，造橋鄉一家停業中的回收廠火災，鋼構鐵皮廠內一名失智、癱臥在床老翁，逃生不及命喪火場。

他說，因無照、停業工廠，消防局未列管情況下，只能被動救災，難以消防安檢來預防，更無法獲悉廠內狀況，只能請警方及各鄉鎮市公所協助巡查，尤其很多獨居老人家，常有撿拾大量資源回收物堆置在屋內情況，因缺乏消防設備，若意外起火火勢延燒迅速，常有生命及財產安全疑慮。

對此，環保局秘書蔡政勳表示，一般資源回收場堆置區超過300坪以上才有列管，通常小型個體戶都未在列管當中；至於業者申請停、歇業後，也都會持續派員現場稽查並列管，直到資源回收物完全清除。

縣長鍾東錦則說，他甚至曾聽聞有些不肖業者，會夾雜一些有環保疑慮的東西，利用停業空檔，趁過年前一把火燒光光。會中，他一度飆高音量「以後東西沒清乾淨，不得申請停業」，並要求消防、環保、工商、警察等單位會後再共同研議，防堵類似公共安全盲點與死角。

今天上午縣務會議，縣長鍾東錦當場裁示以後東西沒清乾淨，不得申請停業，並要求消防、環保、工商、警察等單位再開會研議，防堵類似公共安全盲點與死角。記者吳傑沐／攝影
今天上午縣務會議，縣長鍾東錦當場裁示以後東西沒清乾淨，不得申請停業，並要求消防、環保、工商、警察等單位再開會研議，防堵類似公共安全盲點與死角。記者吳傑沐／攝影

資源回收 火災 空氣汙染

延伸閱讀

鍾東錦奢華座車惹議 律師：若用於私人有圖利問題

鍾東錦愛鄉行動獎助學金頒發 縣長任內將續捐薪資辦理

縣長公務車遭批極致奢華 鍾東錦：沒花公帑心安理得

國民黨開鍘了！議長選舉跑票 藍營開除11名議員黨籍

相關新聞

苗栗回收廠火警頻傳 鍾東錦：東西沒清乾淨不得申請停業！

苗栗縣這兩三天接連發生無照、停業回收工廠火警，分別造成空氣汙染、重大財損及一人死亡，引發關注；今天上午縣務會議，消防局提...

花蓮港公廁觀景台火警 燃燒仙女棒慶生釀禍

花蓮港航道旁公廁昨天深夜發生火警，木製觀景台全部燒光。警方今天接獲陳姓等3民眾報案稱，為慶生燃燒仙女棒，離去後回頭發現公...

新北汐止戶外停車場火警 4車遭燒毀幸無人傷

新北市汐止區汐碇路一處室外停車場，今天凌晨3點12分不明原因發生火災，消防隊獲報趕抵，急拉水線滅火，於3點36撲滅火勢，...

影／員工揪友「作弊」玩彈珠台贏大獎 老闆不爽押人逼簽百萬本票

新北市新莊區彈珠台員工莊男，揪了3名常客在機台做手腳，陸續贏得計近13萬大獎被老闆發現，去年（2022年）11月下旬，他...

金門警跨海破獲仿金酒等劣酒工廠 疑萬瓶流入市面

金門縣警察局今天宣布，與高雄警方等單位聯手跨海於高雄燕巢破獲劣酒工廠，疑似侵害金酒公司註冊商標，並以極低價格在全台百處銷...

加強安全維護 警察提供免費護鈔服務

年關將近，內政部今天表示，為讓民眾安心返鄉團圓及歡度佳節，警政署以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，啟動「加強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。