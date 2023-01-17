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華航傳遭駭個資外流 王國材曝2種可能：調查中
中華航空本月初收到匿名網路勒贖信件，第一時間啟動防禦應變措施，近日國外駭客網站疑出現部分外流個資，且名單涉及政、商、演藝界名人。交通部長王國材今出席新春記者會受訪表示，現在已由數位部協助資安，有一種狀況是資料庫被駭，另一種是有人把個資拿出去，2種方向還在調查中。
王國材指出，華航第一時間有跟他說明，一開始是勒贖，但華航不同意就被公布個資，華航第一時間已經報案，現在數位部也在協助資安部份，接下來就看調查結果，有一種狀況是資料庫被駭，另一種狀況是有人把個資拿出去，2種方向目前還在調查中。
華航近日收到匿名網路勒贖信件，第一時間報警通報主管機關，並採取防禦措施，但寄信者疑不滿華航報警，陸續在國外相關論壇揭露會員資料，名單鎖定政商界名人，包括副總統賴清德、台積電創辦人張忠謀、鴻海集團創辦人郭台銘、藝人林志玲等都入列。
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