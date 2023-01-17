花蓮港公廁觀景台火警 燃燒仙女棒慶生釀禍
花蓮港航道旁公廁昨天深夜發生火警，木製觀景台全部燒光。警方今天接獲陳姓等3民眾報案稱，為慶生燃燒仙女棒，離去後回頭發現公廁冒出濃煙，才趕緊向119報案。
花蓮縣消防局表示，昨晚10時許接獲民眾報案，位於花蓮港內港航道親水遊憩區步道旁、17號碼頭附近的一座公廁起火，隨即派遣6車11人出動滅火，半小時即控制火勢，所幸無人員受傷，但公廁上方木製觀景台全部燒光，詳細起火原因待調查。
由於港區入夜後鮮少有遊客會前往，警消懷疑起火原因不單純，調閱附近監視器清查。
花蓮港務警察總隊指出，今天接獲陳姓等3名民眾報案稱，為慶祝生日購買仙女棒及蛋糕前往花蓮港航道公廁上方木造景觀平台處，以燃燒仙女棒方式慶祝後一起離去。徒步走到花蓮港景觀橋約5分鐘，回頭發現公廁上方處冒出濃煙已燃燒，陳姓民眾立即以行動電話向119報案。
花蓮港務警察總隊釐清相關案情後，將涉嫌人依公共危險罪嫌移送偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言