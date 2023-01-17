影／竹市警防搶微電影 結合最夯日劇動員美女里長

農曆新年將至，新竹市警察局第二分局今辦防搶演練，並展現創新思維，為達宣導效果，情境設定以時下最夯日劇「今際之國的闖關者」為題材，邀請轄內美女里長何芝寧參與，置入識詐內容拍攝成影片，除測試員警、銀行應變能力外，也提醒民眾小心詐騙集團慣用話術。

警方指出，這次防搶情境模擬有1名歹徒持槍行搶，行員見狀伺機按下警鈴，通報警方迅速到場圍捕，同時保持鎮定，記下犯嫌特徵及交通工具、逃跑路線，俾提供即時且正確資訊，讓警方能迅速通報攔截圍捕。

警方說，春節期間金融機構及財物匯集處所現金流量倍增，第二分局除針對金融處所、人潮聚點加強巡守外，也提醒民眾外出領款應提高警覺，若有提領大量現金需求，可聯繫轄區派出所協助護鈔，長期外出亦可申請加強住宅巡邏安全維護服務。