消防勤1休1、義消工作辛苦 農會送乖乖祝福平安無災

農曆春節和119消防節的前夕，關山鎮農會等民間單位，今天贈送米乖乖、果醋等產品給關山義消分隊，感謝義消弟兄為關山鎮民的無償付出，義消分隊坦言，面對台東縣各消防隊勤一休一制度，義消工作更加重要，一定會持續守護家鄉安全。

關山義消分隊在119消防節前夕，收到關山鎮農會致贈「關山米乖乖」、鹿野「鹿嘉農莊」梅子果醋、東河鄉農莊栽種生產的有機椴木香菇、香菇薑油等；關山義消分隊長周福安除表達感謝，也坦義消未來工作將更重要。

周福安說，台東縣消防局所屬各消防分隊，今年度開始執行「勤一休一」制，人力將更為吃緊，義消必須花費更多時間支援勤務，也強調義消雖然是無給職志工，但在接到災害任務絕對勇往直前。

關山鎮農會總幹事邱美玲指出，送米乖乖給打火弟兄除表達感謝，也期盼藉由「乖乖」商品諧音，每天都能平安無災；鹿嘉農莊老闆吳孢鍾說，居住省道旁常會見到消防車或救護車出勤，深深瞭解救災辛苦，特地選在消防節和春節前夕送上自家釀造果醋聊表心意。