影／員工揪友「作弊」玩彈珠台贏大獎 老闆不爽押人逼簽百萬本票

新北市新莊區彈珠台員工莊男，揪了3名常客在機台做手腳，陸續贏得計近13萬大獎被老闆發現，去年（2022年）11月下旬，他與3友被押往樹林凌虐9小時，逼簽各一張百萬本票、借據後釋放。警方獲報追查數月，昨天（16日）逮捕涉案5人到案，警詢後依傷害、妨害自由等罪嫌移送法辦。

經調查，莊姓姓男子（26歲）為新北市新莊區八德街一家彈珠台遊戲店擔任店員，去年（2022年）11月他與另3名常客，趁其他店員不注意之時，拆下機台玻璃面板將彈珠放進得分點，陸續贏得大量兌換彩票，換得iPhone 14等共計近13萬元各類3c產品。

事後黃姓店長（28歲）發現，莊男等4人作弊，向汪姓老闆（29歲）報告，並由汪找來有天道盟太陽會背景的友人蔡男（19歲）、陳男（21歲）、鄭男（33歲），去年（2022年）11月21日凌晨1時許，將莊姓被害人及其他3名常客，押往新北市樹林區保安街倉庫內，凌虐施暴逼簽各一張100萬借據、本票。