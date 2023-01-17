金門警跨海破獲仿金酒等劣酒工廠 疑萬瓶流入市面

金門酒廠。聯合報系資料照／記者蔡家蓁／攝影 金門縣警察局今天宣布，與高雄警方等單位聯手跨海於高雄燕巢破獲劣酒工廠，疑似侵害金酒公司註冊商標，並以極低價格在全台百處銷售，疑有萬瓶流入市面；警方查扣犯案贓證物並送辦。

縣警局刑警大隊發布新聞稿表示，民國111年10月中旬接獲情資指稱中南部地區疑有酒商販售侵害金酒公司商標的酒品，發現某食品公司，長期產製的高粱酒除侵害金酒公司註冊商標外，酒品並以極低價格在各知名百貨連鎖店陳列、販售，經查全台共有約100處，研判是劣質酒品，恐危害民眾健康。

縣刑大表示，縣警局獲悉後隨即擴大蒐證，再報請台灣橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦。

金門縣刑大副大隊長董紀宏說明，專案小組經數月蒐證埋伏監控，再利用大數據資料庫調閱數千筆資料分析比對，等待時機成熟後，會同金門縣政府財政處、金門酒廠、保安警察第2總隊刑事警察大隊偵3隊、刑警局南部打擊犯罪中心、高雄市警察局六龜分局、岡山分局及高雄市政府財政局等單位，直搗高雄燕巢區工廠處所。

董紀宏表示，警方發現這家工廠利用合法公司作為掩護，實際從事製作劣酒等不法行為，現場查扣犯案用酒基及贓證物，包括雙龍標籤1萬9220張、橡木桶合成威士忌9桶（1620公升）、威士忌成品842瓶、威士忌酒基11桶（2130公升）、高粱酒酒基（3500公升）酒品添加劑一批，威士忌香料2瓶、焦糖水2瓶和雙龍高粱酒7瓶等贓證物。

縣刑大進一步說明，這家食品公司涉嫌以自製的食用酒精添加香料，調製風味近似真酒的威士忌及高粱酒，裝瓶後黏貼虛偽品質標記出售，產製劣質高粱酒及威士忌牟利，疑似傾銷萬瓶流入市面，嚴重戕害民眾健康安全，相關數量正持續清查擴大調查中，並以違反食品安全衛生管理法、商標法及詐欺等罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦。