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加強安全維護 警察提供免費護鈔服務

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

年關將近，內政部今天表示，為讓民眾安心返鄉團圓及歡度佳節，警政署以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，啟動「加強重要節日安全維護工作」。

另因應年終現金需求及資金調度，各警察機關於金融機構易發生刑案重點時段，派遣警力加強警戒，並提供免費護鈔服務，民眾如有大筆現金存（提）款需求，可向各地警察機關或金融機構協助申請。

內政部表示，為維護民眾財產安全及社會秩序，各警察機關將針對轄內金融機構全面進行檢測，並加強金融機構強盜、搶奪、竊盜案件易發生時段勤務部署，防制ATM提款機被破壞或被盜取現金，也持續打詐緝毒，全面守護治安平穩。

此外，因應春節期間交通疏運高峰，警察機關已針對高速公路、交通易壅塞地點、路段、時段、年貨商圈、旅遊景點等處所，預先規畫交通疏導措施，呼籲國人儘量搭乘大眾交通運輸工具，並可透過警察廣播電臺瞭解即時路況，以避開壅塞路段，讓春節返鄉平安順暢。

去年開工第一天金流需求旺，警方加派人手巡防金融機構護鈔。圖／員警提供
去年開工第一天金流需求旺，警方加派人手巡防金融機構護鈔。圖／員警提供

警察 春節返鄉

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