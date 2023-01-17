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從警34年仍第一線服務 台中公園所副所長今退休

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

第二警分局公園所副所長莊誌哲已從警34年，仍在第一線為民服務，不過因家庭因素，提出退休申請，今天退休，分局長陳家銘與同事送上祝福，陳也送上一個行李箱，希望莊「退休不是終點，而是另一段人生起點」。

第二警分局表示，莊誌哲是1988年從台灣省警察學校警員班119期畢業，畢業後分發到台北市警察局保安大隊、萬華警分局服務，1996年調派台中市警察局，工作認真負責，2019年2月2日陞任公園派出所副所長職務迄今。

二分局指出，莊還剩幾年就滿55歲，原本預計要屆齡才退休，但因計畫趕不上變化，莊因家庭因素，考量到父母高齡，必需隨侍在側，雖然退休權益略受影響，但仍向分局提出退休申請，雖然分局不捨，也尊重莊的決定。

分局長陳家銘昨天與分局同仁，一起送上行李箱，為莊的警職生涯，獻上祝福。

莊誌哲表示，在警職生涯的最後幾年，仍然能夠在第一線為民眾服務，是他最美好也最難忘職場回憶。

「人生相遇，自是有時」分局長陳家銘說，退休不是人生的終點，反而是人生的另一個起點，祝福莊好好規畫退休後的生活，也可利用警察數十年的歷練，繼續為社會付出自己的力量，讓退休多采多姿，邁向人生的第二春。

台中市公園所副所長莊誌哲（左）今天退休，分局長陳家銘（右）與同事送上行李箱，祝福展開另一段人生旅程。圖／第二警分局提供
台中市公園所副所長莊誌哲（左）今天退休，分局長陳家銘（右）與同事送上行李箱，祝福展開另一段人生旅程。圖／第二警分局提供
台中市公園所副所長莊誌哲今天退休，分局長陳家銘與同事送上行李箱，祝福展開另一段人生旅程。圖／第二警分局提供
台中市公園所副所長莊誌哲今天退休，分局長陳家銘與同事送上行李箱，祝福展開另一段人生旅程。圖／第二警分局提供

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