影／不滿養豬場申請死灰復燃 學甲逾百人拉布條抗議

有業者將在台南市學甲區豐和里闢建規模約1萬5000頭大型養豬場，去年8及11月二度遭地方抗議喊卡，居民發現近日業者死灰復燃整地，道路遭重車輾壓破損，今早逾百名居民上午前往學甲公所拉布條抗議，要求公所撤銷申請，隨後轉往新營民治中心遞交陳情書。

據知，業者目前已再度停工，私下無奈說，養豬場依法申請，也有相關現代化防汙設施根本無臭味，卻一再遭抹黑。學甲區公所主秘王文波上午收下陳情書重申，會再次向農業局轉達居民心聲，道路遭輾壓破損也會向市府通報適當處置。

台南市農業局表示，昨早與地政局、工務局、環保局、警察局、學甲區公所及傾倒行為人到場現勘，發現現場回填混凝土塊、磚塊及碎石等營建剩餘土石方，要求業者立即停止一切非法使用及限期改善，若不遵從者，將按次處罰。

農業局表示，申請業者未依核發的畜牧設施容許使用同意書內容使用，如期限內未改善，將依法令廢止該容許使用同意書，並通知工務局廢止建築執照；另也會持續敦促和當地居民溝通、以免影響雙方權益。

反該養豬場自救會長吳采鴻、豐和里長賴清田上午近9點率領約100人來到學甲區公所前舉白布條抗議，眾人抨擊公所縱容豐和里大型養豬場施工，眾人高喊「抗議！」「撤銷執照！」等訴求，吳采鴻說，本月9日至少有8輛次40噸重車載運疑為營建廢棄物等闖入，更壓壞農路，居民忍無可忍才會集結表達不滿。