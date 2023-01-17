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8旬患失智老婦迷路冷縮街頭 警網路PO文找到她家人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名失智8旬老婦迷途，寒冬夜晚冷縮街頭，台中市清水警分局員警帶她回派出所，網路PO文尋找她家人，4小時後找到婦人家人，女兒趕到派出所說，她正焦急到處找母親，總算鬆口氣。

中市清水警分局明秀派出所巡佐張雲虎、警員林燕慈本月11日晚上7點獲報，沙鹿區南勢二橋有1名迷失老婦蹲坐路邊，警方立即趕往現場，發現該老婦推著推車，只穿一件薄衣物蹲坐路邊瑟瑟發抖，疑似有失智情況，警方擔心她受寒，先帶回派出所，提供熱水餃及熱水讓她溫飽，同時查證身分，但無法查出老婦正確身分。

老婦說，她只記得自己在清水區高美賣菜，警方載她到清水區高美路附近，逐一查訪附近鄰居、公廟是否有人認識她，居民沒人認識她，無功而返；警方靈機一動，將老婦照片PO於臉書和沙鹿區南勢里服務網群組，盼有民眾可以指認，4小時後，晚上11點50分，民眾打電話到派出所指認，老婦疑似為朋友母親，警方通知老婦的女兒至派出所指認，確定是她母親。

女子說母親88歲，患有失智症狀，住清水區高美路，不知何時及何事自行離家後迷失方向，身上又無手機，她正焦急地到處尋找時，就接獲電話趕來派出所指認。她很感謝熱心民眾報案，警方在寒冷冬夜提供她母親溫暖熱食，並積極查找家屬。

清水警分局明秀所所長陳宏模提醒，若家有失智老人，除盡量減少其獨處機會，更應讓他隨身攜帶家屬聯絡卡，或在衣物上刺繡聯繫電話，以利警方協尋家屬；警方為推廣易走失民眾自願捺印指紋建檔服務，民眾可就近到各分局偵查隊申請捺印，如有當事人走失、無法辦識身分情形，即可經指紋比對即時辨識身分，快速與其家屬取得聯繫並協助返家。

一名失智8旬老婦迷路冷縮街頭，台中市清水警分局員警發現，帶她回派出所，網路PO文找到她家人。圖／警方提供
一名失智8旬老婦迷路冷縮街頭，台中市清水警分局員警發現，帶她回派出所，網路PO文找到她家人。圖／警方提供

失智症

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