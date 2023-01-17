台南科技公司廠房凌晨疑爆炸失火 3樓機台為起火點

台南市安南區工明南一路一家科技公司，今天凌晨近4點30分3樓廠房疑發生爆炸失火，消防人員接獲報案後到達現場，未發現火煙，並確認無化學物質外洩，沒有人受傷，消防人員說疑發生爆炸位置在3樓機台，至於真正原因待火災調查科人員進一步調查釐清。

台南市消防局救災救護中心，今天凌晨4點27分接獲民眾報案，位於安南區工明南一路一家科技公司發生火災，還聽到一聲爆炸聲，中出動各式車輛12車35人到場搶救，安南分隊人員上樓逐層搜索，直到凌晨5點24分未發現火煙並確認無化學物質外洩，現場交由廠方處理。

據了解，這家技科公司主要經營機台回收清潔，火災發生時沒有工人在3樓機台區，爆炸威力之大，3樓木板和 雜物飛噴到廠區一樓路面，還好沒有人受傷。