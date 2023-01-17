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下班尖峰又天色昏暗 曳引車拋錨台61線幸獲警解危

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣台西分局麥寮分駐所昨天傍晚，天色漸暗之際，接到一輛大型曳引求援，指車子忽然故障在麥寮鄉台61線南下223公里處的內車道，因值六輕下班時間，車流多，來車一輛輛呼嘯而過，擔心不慎撞車，請求警方協助處理，警方火速趕到，在安全距離下指揮交通，提醒來車注意，並聯繫交通單位將曳引車拖走才化險為夷，恢復交通。

麥寮分駐所副所長邱柏源、警員陳豐鑫、劉騏瑋獲報立即趕往現場，當時正值下班時間，有不少車輛呼嘯而過，相當危險，故障的曳引車就拋錨在內側車道，險象環生，員警立即於現場警戒，擺放反光交通錐拉出安全距離，疏導管制交通，引導車輛行駛至外側避免發生碰撞。

同時，聯絡斗南工務段派遣防撞車協助安全維護，警方進行管制協助拖吊車將故障車輛移走，於30分鐘後順利恢復行車順暢解除危機，曳引車司機表示，當時車輛無預警故障，又拋錨在內車道，他擔心後面車輛高速撞上，後果不堪設想，感謝警方及時協助，讓當時害怕無助的他終於安下心。

天色昏暗，曳引車拋錨在台61線西濱快速道路的內車道險象環生。記者蔡維斌／翻攝
天色昏暗，曳引車拋錨在台61線西濱快速道路的內車道險象環生。記者蔡維斌／翻攝
台西分局表揚員警協助曳引車脫險。記者蔡維斌／翻攝
台西分局表揚員警協助曳引車脫險。記者蔡維斌／翻攝
天色昏暗，曳引車拋錨在台61線西濱快速道路的內車道險象環生。記者蔡維斌／翻攝
天色昏暗，曳引車拋錨在台61線西濱快速道路的內車道險象環生。記者蔡維斌／翻攝

車道 雲林 六輕

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