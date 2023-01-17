聽新聞
test
0:00 / 0:00
上完廁所忘記帶走iPhone13 心痛！2.5萬被賤賣5000元銷贓
高雄無業的黃姓男子日前到工地一處流動廁所如廁，意外撿到市值2萬5000元的iPhone13手機，黃男竟把手機殼被拔取，棄置垃圾桶，隨後拿手機到通訊行變賣得手5000元，他本以為賺到，事後手機失主報警，警循線通知人到案說明，並將他依侵占罪函送。
21歲凌男今年1月6日上午7時許，在高楠公路工地上班時，到臨時流動廁所如廁，把花2萬5000元購買的iPhone13手機遺忘在廁所，未料，再回頭找手機，卻發現手機殼被拔取，並棄置垃圾桶，手機卻不翼而飛。
凌男四處詢問未果，只好再當天中午12時向楠梓警分局翠屏派出所報案，起初，警方調閱監視器追查嫌疑人，但毫無進展，直到定位到遺失手機的位置，正移往橋頭區成功南路。
警方循著線索，認嫌犯可能要變賣手機，便開始訪查附近手機通訊，果真在其中一間通訊行找到已被變賣的手機，收購到失竊手機的店長也協助作證，並提供監視器影像，才掌握涉案的38歲黃男。
據悉，黃男本身無業，有竊盜、詐欺等前科，素行不良；警方通知人到案，直到1月14日才出面。黃當下坦承犯行，還說當時也剛好肚子痛，到同使用同一處廁所，卻意外發現手機，才會將它以5000元價格變賣。
賣掉手機的5000元贓款已遭黃男全數花光，警詢後，將他依侵占遺失物罪，函送偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言