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巧思打造溫暖兔監獄 雲監鐵窗迎光滿年味

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林監獄舉辦收容人春節環保佈置比賽，讓收容人透過共同創作的巧思，打造心目中所想的夢幻春節，把對家人的思念，寄情於親手佈置的生活空間，有人把從小喜愛的兔寶寶活畫於牆上，有人創作兔子列車長，帶領大家搭上火車，從隧道口重見光明，讓高牆內依舊享有濃濃的溫馨年味，饒富含意，藉以抒懷，別具創意。

今年1月初收容人開始動工，有人構思設計、有人尋找材料、有人準備工具，所有創作以兔年為主題，分工合作利用空間，在走廊天花板紅紅燈籠高高掛，天燈寫滿對家人滿滿的祝福。在鐵窗上裝飾賀年窗花、立體神獸、彩繪紙雕，與大門設置中國式的屋簷及蟠龍柱相互輝映，讓原本生硬冷冷的牢房迴廊變得繽紛盎然。

走廊上有蓄勢待發的「兔子」列車長，駕駛著自由列車，準備從「黑暗」隧道出發，帶領大家駛向終點站「光明」，怡然自得的彼得兔、田園裡遊憩的萌兔家族及穿著中國服飾互相拜年的福兔，兔子的憨萌可愛，療癒收容人身心，也增添高牆內的新春氣息。

收容人「阿明」分享創作過程，他說，為了參加「兔」年春節環保佈置比賽絞盡腦汁，用寶特瓶製作彼得兔的軀幹，廢棄的棉絮做毛髮，紙漿做皮膚塑型上色，完成作品就是最大的成就感。收容人「阿源」介紹該工場的創作主題為「洗心革面的兔子」，因投機僥倖入獄經歷人生低谷，被全世界拋棄的兔子，受到親情的感召改過遷善。

雲林監獄典獄長杞炎烈說，為迎接農曆新年的到來，在年前舉辦收容人春節環保佈置比賽，讓收容人透過良性的競爭，運用巧思將樸素的環保素材化腐朽為神奇，賦予新的面貌，讓監獄每個角落煥然一新且充滿濃厚的新春喜氣。

雲監收容人合作巧思，利用環保回收物打造溫暖的兔監獄，讓冷硬的鐵窗也透光充滿繽紛年味。記者蔡維斌／翻攝
雲監收容人合作巧思，利用環保回收物打造溫暖的兔監獄，讓冷硬的鐵窗也透光充滿繽紛年味。記者蔡維斌／翻攝
雲監收容人合作巧思，利用環保回收物打造溫暖的兔監獄，讓冷硬的鐵窗也透光充滿繽紛年味。記者蔡維斌／翻攝
雲監收容人合作巧思，利用環保回收物打造溫暖的兔監獄，讓冷硬的鐵窗也透光充滿繽紛年味。記者蔡維斌／翻攝
雲監收容人合作巧思，利用環保回收物打造溫暖的兔監獄，讓冷硬的鐵窗也透光充滿繽紛年味。記者蔡維斌／翻攝
雲監收容人合作巧思，利用環保回收物打造溫暖的兔監獄，讓冷硬的鐵窗也透光充滿繽紛年味。記者蔡維斌／翻攝
雲監收容人合作巧思，利用環保回收物打造溫暖的兔監獄，讓冷硬的鐵窗也透光充滿繽紛年味。記者蔡維斌／翻攝
雲監收容人合作巧思，利用環保回收物打造溫暖的兔監獄，讓冷硬的鐵窗也透光充滿繽紛年味。記者蔡維斌／翻攝
雲監收容人合作巧思，利用環保回收物打造溫暖的兔監獄，讓冷硬的鐵窗也透光充滿繽紛年味。記者蔡維斌／翻攝
雲監收容人合作巧思，利用環保回收物打造溫暖的兔監獄，讓冷硬的鐵窗也透光充滿繽紛年味。記者蔡維斌／翻攝

春節 監獄

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