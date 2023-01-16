LINE美女照假投資4人遭騙300萬 新北市刑大逮5人送辦

新北市刑警大隊去年初獲報，有4名民眾遭假投資真詐騙，粗估財損金額破300萬元，著手介入偵辦，經蒐證逾半年，於去年12月先後發動兩波拘提行動，逮捕主嫌吳男等3人，事後再通知共犯2人到案，警詢後將5人依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。檢察官訊後王姓犯嫌等3人5萬元不等交保，通知到案2人無保請回。

新北市刑大指出，該詐團創設「凱耀」、「富雄」等假投資網站，同時透過LINE假美女照誘騙被害人加入「飆股群組」，待入群後，就用「領取飆股」、「老師帶牌」等話術，讓被害人至假投資網站註冊會員，進而不斷入金投資。

新北市刑大說，該詐團會在網站動手腳、製造獲利假象，讓被害人誤信獲利金額龐大、動輒破百萬元，待被害人想領取獲利時，就以索取高額保證金或系統操作錯誤為由不斷推拖，使其血本無歸。

新北市刑大去年初接獲4名民眾報案，陸續搜集事證，於去年12月13日持拘票南下台中逮捕主嫌王姓男子（33歲），再於12月21日持拘票至桃園逮捕沈姓男子（33歲）、楊姓女子（31歲），另通知2名共犯到案說明，查扣手機、黑莓卡、平板電腦、現金61萬元等罪證，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。檢方訊後王男5萬元交保，沈男和楊女均3萬元交保，通知到案2人則無保請回。