無人載具科技防災 屏縣119防火宣導演習秀肌肉
為展現消防救災能量，提升民眾防火防災意識，屏東縣今舉辦119防火宣導暨擴大勤務演習，消防大隊演練勤務專業，展示新式救災利器，配合話劇表演和宣導攤位，展現救災效能，提升縣民防火防災意識。
1月19日消防節將至，「112年119防火宣導暨擴大勤務演習」在屏菸1936文化基地舉辦，義消婦女分隊以居家防火安全為本演出，讓參與的100多位幼兒園學童，透過生動貼近生活的話劇，學習防火防災的知識。
鄰近屏南工業區負責工廠救災的第三大隊，展示新型履帶式的遙控砲塔消防機器人，至存放未知化學品的火場救災，以科技保障消防員安全。
管轄國道3號及88快速道路，主責車輛救助的第二大隊，展演使用破壞器材將受困於車內的人員快速救出，避免傷者二次傷害。
面臨各種重大災害現場或特殊救援狀況的特搜大隊，演示如何在地震後以新式透地雷達、搜救犬，偵測倒塌建築物中的生命訊號。
現場進行模擬救災，展現自衛消防編組通報、滅火及避難引導機制，整場演習出動各單位救災人車、無人載具等，展演新式車輛及裝備，動員相關單位近250人參與。
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