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無人載具科技防災 屏縣119防火宣導演習秀肌肉

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

為展現消防救災能量，提升民眾防火防災意識，屏東縣今舉辦119防火宣導暨擴大勤務演習，消防大隊演練勤務專業，展示新式救災利器，配合話劇表演和宣導攤位，展現救災效能，提升縣民防火防災意識。

1月19日消防節將至，「112年119防火宣導暨擴大勤務演習」在屏菸1936文化基地舉辦，義消婦女分隊以居家防火安全為本演出，讓參與的100多位幼兒園學童，透過生動貼近生活的話劇，學習防火防災的知識。

鄰近屏南工業區負責工廠救災的第三大隊，展示新型履帶式的遙控砲塔消防機器人，至存放未知化學品的火場救災，以科技保障消防員安全。

管轄國道3號及88快速道路，主責車輛救助的第二大隊，展演使用破壞器材將受困於車內的人員快速救出，避免傷者二次傷害。

面臨各種重大災害現場或特殊救援狀況的特搜大隊，演示如何在地震後以新式透地雷達、搜救犬，偵測倒塌建築物中的生命訊號。

現場進行模擬救災，展現自衛消防編組通報、滅火及避難引導機制，整場演習出動各單位救災人車、無人載具等，展演新式車輛及裝備，動員相關單位近250人參與。

屏東縣今舉辦防火宣導暨擴大勤務演習，以生動貼近生活的話劇，讓幼兒學童學習防火防災的知識。圖／屏東縣消防局教育訓練科提供
屏東縣今舉辦防火宣導暨擴大勤務演習，以生動貼近生活的話劇，讓幼兒學童學習防火防災的知識。圖／屏東縣消防局教育訓練科提供
屏東縣今舉辦防火宣導暨擴大勤務演習，展示新型履帶式的遙控砲塔消防機器人，以科技保障消防員安全。圖／屏東縣消防局教育訓練科提供
屏東縣今舉辦防火宣導暨擴大勤務演習，展示新型履帶式的遙控砲塔消防機器人，以科技保障消防員安全。圖／屏東縣消防局教育訓練科提供
屏東縣今舉辦防火宣導暨擴大勤務演習，展現救災效能，提升縣民防火防災意識。圖／屏東縣消防局教育訓練科提供
屏東縣今舉辦防火宣導暨擴大勤務演習，展現救災效能，提升縣民防火防災意識。圖／屏東縣消防局教育訓練科提供
屏東縣今舉辦防火宣導暨擴大勤務演習，演出垂降橋段，演示如何兼顧安全及速度，自高樓層下降至地面圖／屏東縣消防局教育訓練科提供
屏東縣今舉辦防火宣導暨擴大勤務演習，演出垂降橋段，演示如何兼顧安全及速度，自高樓層下降至地面圖／屏東縣消防局教育訓練科提供

演習 屏東縣 幼兒園

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