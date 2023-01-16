新北消防舉辦「工廠防災演練」 加強業者應變能力
年節將近，新北市政府消防局第一大隊積極防範工廠火災發生、強化消防搶救效能，要求轄內工廠進行年度消防設備檢修申報並複查，同時加強宣導工廠業者用火用電消防安全注意事項，截至本日已逕行舉發3件逾期未辦理消防設備檢修申報工廠，另外，也在今天至板橋干城路工業區舉辦工廠火災搶救演練。
新北消防一大隊指出，本次演練假設塑膠工廠發生火災，現場可燃物眾多且存有危險物品，廠區內還有員工居住宿舍，首先由工廠員工滅火，實施初期火災應變能力並立即撥打119通報消防隊，待消防抵達現場，立即進行救災任務分工。
新北消防一大隊說，救災任務分工包含，消防車輛佔據消防水源中繼供水不斷水演練、搶救滅火阻隔火勢、加強人命搜救、成立指揮站指揮調度等消防搶救演練。演練過程著重消防人員工廠火警救災效能、消防水源快速調度，同時提升工業區內各工廠防災意識，降低生命財產安全損失。
新北消防一大隊呼籲，工廠火警複雜變化多端，期許藉由實兵搶救演練，提升消防人員救災效能，同時提醒工廠業者於年假期間加強防火自主檢查預防火災發生，並妥善維護廠區消防設備安全，好安全安心過好年。
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