防火宣導助民保命 南消推廣住宅用火災警報器
有鑑於近年來各地住宅火警，常釀成重大傷亡，台南市政府消防局大內分今在走馬瀨農場舉辦擴大防火宣導活動，也把握機會向遊客推廣住家裝置住宅用火災警報器重要性，而年關近近日低溫，更提醒民眾要預防一氧化碳中毒。
配合兔年到來，今天推廣活動安排「消防百寶箱」、「住宅神保鑣」等主題，消防員手工自製「消防百寶箱」結合九宮格投藍，大搞創意噱頭「兔來運轉好運到」設計機智問答，讓民眾於現場聽取消防員宣導防災知識後，以搶答方式加深印象，讓居家安全更有保障。答對後可進行九宮格投籃，內有贈送禮券及精美小禮物。
「住家神保鑣」就是住宅用火災警報器，消防隊員說，一般人熟睡時五官中聽覺最為靈敏，而住警器可24小時全天守護家人安全，隨時監測家裡狀況，消防員也實際操作住警器加以示範，讓民眾親身體會其功效。
南市政府消防局第四大隊長蔡國保表示，「小火快逃，濃煙關門」避難逃生觀念已逐漸深植人心，但宣導過程仍發現有不少民眾對此保有疑惑，藉由宣導活動，讓正確避難知識淺顯易懂，就能避免更多憾事發生。
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