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影／退休父被前科男撞死 親友團替護專女抱不平欲「理論」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子昨天開車行經東區時，因逆向拒絕警方攔查，闖紅燈撞死2名機車騎士，劉棄車逃逸後，仍在昨天深夜落網，檢察官今天相驗，其中葉姓死者的女兒，有親友團到場，要找涉案劉男「理論」，但因劉男直接送地檢署訊問，沒有發生後續衝突。

台中市劉姓男子（49歲）有酒駕、肇事逃逸等多項前科，昨天7時許，因在東區逆向行駛，不服警方攔查逃逸，行經東光園路、振興路時闖紅燈，撞死騎機車的葉姓老翁（66歲）、連姓女子（38歲），劉肇事後棄車，先徒步逃逸後，搭乘計程車前往烏日區友人住處躲藏，昨天深夜11時許，遭警方查緝到案。

全案由檢察官郭逵偵辦，今天下午3時許，與法醫、死者家屬在台中殯儀館相驗，其中葉姓死者的女兒到場，配合檢察官認屍、相驗，釐清死因。

葉女的多名男性友人也到場關心，據葉女友人透露，葉女在外地就讀護專，沒有與父親同住，昨天接到警方電話時，痛哭失聲，因為葉女與父親相依為命，朋友聽到消息時，都替葉女抱不平，所以今天才會到台中殯儀館，希望能見到犯嫌，質問他「為何要逆向、要趕去哪裡」，希望能當面理論，替葉女出口氣。

雖然劉嫌有被警方帶到台中殯儀館，但在檢察官與家屬相驗時，劉男都沒有下警備車，隨後即被警方載往台中地檢署，接受檢察官訊問，沒有與死者家屬或親友接觸，也未衍生其他衝突。

另外被撞死的連姓女子，當時是騎機車載姊姊外出購物，但卻遇上橫禍，連女哥哥透露，案發地點已與住家距離不遠，沒想到發生意外。

台中市東區昨晚發生2死車禍，檢察官今天下午與死者家屬，在台中殯儀館相驗，死者家屬的親友團也到場關心。記者陳宏睿／攝影
台中市東區昨晚發生2死車禍，檢察官今天下午與死者家屬，在台中殯儀館相驗，死者家屬的親友團也到場關心。記者陳宏睿／攝影
台中市東區昨晚發生2死車禍，檢察官今天下午與法醫、死者家屬，在台中殯儀館相驗，釐清死因。記者陳宏睿／攝影
台中市東區昨晚發生2死車禍，檢察官今天下午與法醫、死者家屬，在台中殯儀館相驗，釐清死因。記者陳宏睿／攝影

殯儀館 台中市 車禍

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