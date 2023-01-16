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美鈔也造假？桃園6旬男想換新台幣 行員、員警揪貓膩

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

春節將至，桃園市胡姓男子今天持美金200元到銀行，想換成新台幣新鈔，被行員察覺是假鈔，警方到場時發現他雖矢口否認，自稱被騙，但卻神情緊張、說詞與常理有落差，詢後全案依偽造貨幣罪嫌送辦。

桃園警分局武陵派出所今上午11時50分許接獲台灣銀行桃園分行通報，一名男子持2張疑似偽造的百元美鈔，臨櫃要兌換成新台幣新鈔，但行員檢查防偽線時，發現有造假嫌疑；員警獲報後，立即趕抵現場了解。

這名胡姓男子（63歲）向警方辯稱，他經常到柬埔寨、泰國等東南亞國家參加宗教活動，這兩百美金是3年前到柬埔寨時，因貪圖方便，在當地菜市場以新台幣跟菜攤小販換來的，否認犯罪。

員警觀察胡男緊張的直冒汗，支吾其詞，加上柬埔寨通用外幣是美金、人民幣，以新台幣兌換不符合常情，又選在換新鈔人潮上門兌幣，為求審慎，立即將他帶返所內詢問，詢後全案依刑法偽造貨幣罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾兌換貨幣應循正當管道，切勿以私下方式兌換，以免受騙上當。

桃園市胡姓男子（左一）今天持美金200元到銀行，想換成新台幣新鈔，被行員察覺是假鈔，被警方依偽造貨幣罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
桃園市胡姓男子（左一）今天持美金200元到銀行，想換成新台幣新鈔，被行員察覺是假鈔，被警方依偽造貨幣罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
桃園市胡姓男子今天持美金200元到銀行，想換成新台幣新鈔，被行員察覺是假鈔，被警方依偽造貨幣罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
桃園市胡姓男子今天持美金200元到銀行，想換成新台幣新鈔，被行員察覺是假鈔，被警方依偽造貨幣罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
桃園市胡姓男子今天持美金200元到銀行，想換成新台幣新鈔，被行員察覺是假鈔，被警方依偽造貨幣罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
桃園市胡姓男子今天持美金200元到銀行，想換成新台幣新鈔，被行員察覺是假鈔，被警方依偽造貨幣罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝

桃園 台幣 美金

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