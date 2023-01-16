桃園工廠大火釀空汙 台光電明和居民談賠償

桃園市觀音區台光電子工廠昨晚傳出火警，儘管火勢今早撲滅，這起事故仍對周遭空氣品質與水質造成影響。對於周遭居民關心是否有相關補償，台光電表示，公司已現場派員了解，將持續關心居民身體狀況與受影響程度，後續擬定相關措施。當地民代則要求業者明協調時拿出誠意，做好慰問、賠償工作。

台光電子工廠昨晚火警，火勢延燒速度快，一旁又有存放丙酮、丁酮等危險物品的倉庫，增加救災難度，所幸火勢於今天凌晨0點7分控制，今早7點45分撲滅，無人傷亡，也沒延燒到存放化學物品的倉庫。

對於這次事故，現場工廠代表表達抱歉，表示公司將立刻關心下風處居民情況，至於火場旁倉庫存放的丙酮與丁酮，都以鐵桶裝載，目前沒有外漏情形，待工廠復電後將移至他處。

台光電下午表示，這次事故未造成任何人員傷亡，起火點及真正起火原因仍待消防單位勘查鑑定，影響仍在評估中，公司將調度觀音二廠、三廠及新竹四廠的產能因應，也會遵循市長張善政的指示，做好敦親睦鄰工作，不過目前補償方式、時間或金額皆未定。

樹林里長黃文章表示，初步統計有14戶房屋、6輛汽車、4戶農家的菜園被化學殘渣汙染，也有部分民眾反映身體不適，不過目前無人就醫；台光電已表達賠償意願，明將和居民協調相關事宜。

黃文章表示，這次臭味至少擴散到樹林里2、3、4、5、6鄰共70多戶（約400人），雖多數民眾目前身體沒有大礙，仍希望廠商明天拿出誠意，補償居民。

議員吳進昌表示，他理解廠商也不願見到事故發生，不過今天上午市長張善政視察時，發現工廠過於老舊，這次火災還和存放丙酮、丁酮的倉庫如此接近，讓人捏了一把冷汗，未來環保措施和消防區劃都得檢討。