阻擋違規電動三輪車 男暴走咆哮挨告

彰化秀水鄉李姓男子昨天上午在鹿港新祖宮前，發現一輛載客電動三輪車違規行駛禁行路段，騎機車追上後，情緒激動得大聲咆哮，並口出穢言，不讓三輪車離去，嚇壞了女駕駛及遊客，事後，女遊客到鹿港派出所控告李男涉嫌強制罪及公然侮辱罪，不過，三輪車確有違規也將裁罰。

警方指出，李男常在鹿港地區出入，對於交通亂象忿忿不平，昨天上午10時，他騎機車經過新祖宮媽祖廟前時，發現由女駕駛開著電動三輪車為兩名來自屏東的女遊客導覽。他氣急敗壞地騎機車追上，將三輪車攔下。

李男情緒非常激動，朝女駕駛咆哮，稱鹿港老街三輪車不可進入，除口出穢言，哀著「叫警察來」，並趨前拉住三輪車把手，不讓離去，女駕駛一直陪不是，也嚇壞了兩名女遊客，過程中，女遊客用手機錄影取證。

女遊客下車後，到鹿港派出所報案，控告李男涉嫌強制、公然侮辱罪，李男暴走罵街的影片，也被PO上「社會事新聞影音」，引來網友議論，認為李情緒管理有問題。