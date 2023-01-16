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林信雄上任新竹縣警察局長 楊文科要求不能廢偏鄉警力

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹警察局今舉行局長交接典禮，新任局長由林信雄擔任，原局長楊哲昌則升任台北市警察局督察長，今天楊文科對林信雄託付任務，除了希望維護新竹縣治安，更要求偏鄉警力有妥適安排，消除偏鄉民眾對廢除派出所的憂慮。

林信雄表示，針對新竹縣偏鄉派出所的警力服務，因偏鄉派出所的存在及警察無時無刻的服務，對給民眾的安定感相當重要，他提及自己也曾在偏鄉服務過，因此對於偏鄉的情況相當了解，他會盡快了解地方需求，在縣長的指示下盡快完成調整。

新竹縣警察局表示，新任局長林信雄為中央警官學校刑事警察學系55期畢業，中央警察大學刑事警察學系碩士、犯罪防治學系博士，擔任過內政部警政署刑事警察局預防科及偵查科科長、桃園市政府警察局大溪分局、大園分局、楊梅分局及桃園分局分局長、保安警察第三總隊主任秘書、保安警察第二總隊副總隊長與內政部警政署保安組組長等重要職務。

今天上午警察局長交接典禮由楊文科親臨主持，在內政部警政署警政委員鍾國文監交下，新任警察局局長林信雄宣誓就職。

楊文科感謝卸任局長楊哲昌，在其任內帶領警察局全力投入警政工作，各方面的成果有目共睹，而今警政署為借重楊局長的長才，特別核定調任台北市警察局督察長，楊文科說，相信以楊局長優異的工作能力，未來必定能勝任新職。

楊文科也期許新任局長林信雄一起為治安及各項警政工作打拼，他提到，新任林局長資經歷豐富，各項職務歷練完整，同時極富溝通協調及危機處理能力，相信林局長就任後必能發揮所長，繼續領導警察局全體警察共同為新竹縣的治安維護工作努力。

林信雄（右）上任新竹縣警察局，與新竹縣長楊文科（左）同框合影。圖／新竹縣警察局提供
林信雄（右）上任新竹縣警察局，與新竹縣長楊文科（左）同框合影。圖／新竹縣警察局提供

警察 偏鄉 新竹

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