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金門飛台灣後5年音訊全無 台金警方聯手尋獲失蹤女

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

家住金門的一名A女在2018年初前無故離家赴台工作，從此與家人斷絕音信，讓父母日夜思念。金門縣警局金湖分局說明，透過專案小組全力協尋，會同雲林縣警局虎尾分局警方在雲林縣虎尾地區尋獲A女，讓一家人在春節前可以團員。

金湖分局指出，35歲的A女原在金門工作，2018年初向父母親表示要去桃園找工作，隨即音訊全無，雖有留下聯絡電話，但電話從來不接，家屬心急如焚，動員親友尋找近1年多後，仍無音訊，因此在2019年9月6日向金湖分局報案協尋。

金湖分局表示，近日因年關將近，年邁父母親因思念A女，再度向金湖分局員警尋求協助，分局長曾冠螢收到消息後覺得很能感同深受，因此立即指派偵查隊派員全力協助。

金湖分局說明，經偵查隊員警清查A女交友情況及行蹤軌跡，並逐一調閱資料分析比對後，發現A女在今年初曾在雲林縣虎尾地區1間超商有提款記錄，因此聯繫虎尾分局虎尾派出所員警協助尋找，副所長徐詠翔指揮員警沿路調閱周邊監視器分析比對，終於在本月12日尋獲租屋在外的A女。

金湖分局表示，尋獲A女後，她對於離家及不願與家人聯繫原因三緘其口，最後在警方勸導下，終於同意主動與父母親聯繫，母親在接獲女兒電話後，相當感動，言談中也透漏對女兒思念及不捨之情，也特別叮囑A女要好好照顧自己，並常跟家人聯繫。

金門縣警局金湖分局會同雲林縣警局虎尾分局警方在雲林縣虎尾地區尋獲A女，並向其父母告知尋獲消息。圖／金門縣金湖分局提供
金門縣警局金湖分局會同雲林縣警局虎尾分局警方在雲林縣虎尾地區尋獲A女，並向其父母告知尋獲消息。圖／金門縣金湖分局提供
金門縣警局金湖分局透過專案小組全力協尋，會同雲林縣警局虎尾分局警方在雲林縣虎尾地區尋獲A女。圖／金門縣金湖分局提供
金門縣警局金湖分局透過專案小組全力協尋，會同雲林縣警局虎尾分局警方在雲林縣虎尾地區尋獲A女。圖／金門縣金湖分局提供
來自金門的A女飛台灣後音訊全無，雙親心急如焚。圖／金門縣金湖分局提供
來自金門的A女飛台灣後音訊全無，雙親心急如焚。圖／金門縣金湖分局提供

父母 金門

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