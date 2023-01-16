金門飛台灣後5年音訊全無 台金警方聯手尋獲失蹤女

家住金門的一名A女在2018年初前無故離家赴台工作，從此與家人斷絕音信，讓父母日夜思念。金門縣警局金湖分局說明，透過專案小組全力協尋，會同雲林縣警局虎尾分局警方在雲林縣虎尾地區尋獲A女，讓一家人在春節前可以團員。

金湖分局指出，35歲的A女原在金門工作，2018年初向父母親表示要去桃園找工作，隨即音訊全無，雖有留下聯絡電話，但電話從來不接，家屬心急如焚，動員親友尋找近1年多後，仍無音訊，因此在2019年9月6日向金湖分局報案協尋。

金湖分局表示，近日因年關將近，年邁父母親因思念A女，再度向金湖分局員警尋求協助，分局長曾冠螢收到消息後覺得很能感同深受，因此立即指派偵查隊派員全力協助。

金湖分局說明，經偵查隊員警清查A女交友情況及行蹤軌跡，並逐一調閱資料分析比對後，發現A女在今年初曾在雲林縣虎尾地區1間超商有提款記錄，因此聯繫虎尾分局虎尾派出所員警協助尋找，副所長徐詠翔指揮員警沿路調閱周邊監視器分析比對，終於在本月12日尋獲租屋在外的A女。