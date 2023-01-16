六旬父撫養妻兒生活困頓 北斗警攜手天峰今送暖

春節前夕，彰化縣北斗警分局再度攜手天峰慈善會今天到北斗區四鄉鎮，關懷慰問43個特殊境遇家庭；埤頭鄉謝姓鄉民收到生活物資、禮盒和紅包，再三稱謝並表示，「管區」常來探望，天峰慈善會也年年關懷，他真的很感謝。

天峰慈善會配合警力實際訪查需要幫助的人，今年關懷彰化縣367個弱勢家族，今天來到北斗區四鄉鎮，天峰慈善會志工從北斗警分局出發，分4個路線前往北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉等鄉鎮關懷慰問43個困頓家庭。

埤頭鄉61歲謝姓鄉民的妻子和3名子女都罹患智力方面的疾病，妻子長年臥病在床，女兒出嫁，兒子沒固定工作，謝姓鄉民照料妻兒也沒辦法好好上班，生活困頓，今天他看到埤頭派出所所長林聖智、員警和天峰慈善會志工出現，開心的迎出門，一再向眾人道謝。

「警力有限，民力無窮。」北斗警分局副分局長廖仁蔚說，天峰慈善會以實際行動送愛到家，讓特殊境遇家庭在春節前感受社會溫暖，警方很感佩這分愛心。天峰慈善會理事長蔡昌鎰表示，今天送出的物資都來自天峰慈善會志工愛心，祝福弱勢家族有快樂新年。