嘉義縣警察局長交接 刑事經歷豐富林宏儒接任局長

刑事經歷豐富林宏儒接任嘉義縣警察局長，今下午舉辦交接典禮，由縣長翁章梁擔任主持人，內政部警政署警政委員方仰寧監交，地方人士、民意代表到場觀禮；翁章梁也特別指示，針對縣內的竊盜案件及治安事件兩重點工作要求。

林宏儒中央警察大學正科48期，歷任刑事警察局組長、澎湖縣、新竹縣、彰化縣及台北縣警察局刑事警察大隊大隊長、刑事警察局督察、反黑科科長、大隊長、台中市政府警察局清水及豐原分局分局長及警察機械修理廠廠長等職務，長期從事刑事工作，曾破獲多起跨國走私槍械、跨境詐欺案件，曾獲選內政部警政署模範警察。

警政委員方仰寧致詞表示，提醒各級幹部及同仁，強化安全意識，確保執勤安全，落實報案紀律，嚴禁匿報刑案，強力掃黑肅槍，打擊暴力犯罪，以展現政府維護治安的決心；嚴格內部管理，維持廉潔警察風紀，建立民眾對警察的尊重及信任。

翁章梁表示，新任局長林宏儒對嘉義的情況非常熟悉，過去也曾在嘉義，相信以他很多的經驗跟刑事的經驗，一定能夠帶領嘉義縣所有的警察團隊，翁指出，對警察局兩個重點工作要求，第一個竊盜案件，不能夠認為是小案件要積極的偵辦，第二個是治安事件，一定要用最快的速度來做偵破，建構一個讓縣民「安心、安定、安全」的家園，並朝著「勇敢超越，追求更好」的未來邁進。