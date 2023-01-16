莊勝雄上任苗栗縣警局長 鍾東錦對他有期許

苗栗縣警察局長莊勝雄今天上任，縣長鍾東錦主持交接，期許莊勝雄在前任局長陳武康打下的基礎上，一定可以做得更好更棒，且馬上要面臨春節交通及治安，鍾東錦感謝員警要辛苦了。

陳武康升任桃園市警局副局長，今天下午2點半在苗栗縣警局長交接，鍾東錦主持交接，警政署副署長陳耀南監交。鍾東錦說，他縣議員、議長2屆8年，苗栗警方沒有發生重大風紀案件，希望莊勝雄率團隊持續保持良好風氣與傳統。

鍾東錦說，陳武康任內在治安、交通及為民服務等方面，交出漂亮的成績單，莊勝雄上任，有很多人打電話關心，相信以莊的能力領導，是員警的福氣，莊為人敦厚謙和，而且非常優秀，他相信一定可以讓苗栗的治安做得更好更棒。