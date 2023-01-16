嘉義82祥和交流道4車連環車禍 平面2車遭掉落欄桿擊中

嘉義縣82東西向快速道路祥和交流道下午2點多發生一起追撞工程車，鐵圍欄桿掉落平面道路的4輛車連環車禍。一輛工程掃街車作業中突遭貨運車從左後方追撞，兩車失控撞擊橋墩並擊落3根圓長鐵管護欄，鐵欄杆掉落到嘉45車道時，又分別撞擊到一輛吳男白色小貨車，及陳女所駕駛的白色休旅車，所幸人員均無大礙，詳細事故原因待警方釐清。

一輛橘色工程掃街車今天下午2點多左右，在嘉義縣82東西向快速道路由西開往東作業時，經祥和交流道時，突然遭貨運車從左後方追撞，兩車均失控撞騎上橋墩護欄，造成3根鐵欄杆掉落至嘉45平面道路，並波及到兩輛剛好經過的小貨車及休旅車。

於嘉45平面道路開往馬稠後工業區方向的第一輛遭殃的吳姓白色小貨車車主表示，「我真的會嚇死！可以去買樂透了！」鐵欄杆是從橋墩縫隙掉落，擊中他車子的擋風玻璃並碎裂，有輕微劃傷他手部流血，所幸包紮後並無大礙；另一輛由陳女所駕駛的白色休旅車，則遭擊中右側引擎蓋，她說，見東西掉落立即緊急剎車，但還是來不及，真的嚇到了。詳細事故原因待警方釐清。