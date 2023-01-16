天冷防範一氧化碳中毒 新北消防補助安裝熱水器

冷氣團來襲，北部地區可能一路冷到春節，民眾若緊閉門窗使用燃氣熱水器及瓦斯爐具不當，容易增加一氧化碳中毒風險。新北市消防局提醒留意，第三大隊並提供120個名額，補助民眾安裝正確的熱水器。

消防局第三大隊大隊長黃弟勝指出，一氧化碳中毒案件多半因為燃氣熱水器及瓦斯器具安裝錯誤或使用不當造成，譬如因寒冷緊閉門窗，當瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳，便容易發生意外。

因此使用燃氣熱水器、瓦斯爐及煤油暖氣機必須注意環境通風，避免在陽台晾曬大量衣物阻礙空氣流通，若發現熱水器的水溫不穩，便應盡速找合格業者檢修。

一氧化碳中毒症狀包括頭昏頭痛、噁心、嗜睡等，如發現類似情形，請立即停止使用相關燃氣設備，依序打開窗戶通風、前往室外避難、撥打119求助。