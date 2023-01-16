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邊偷邊拜神明 桃園男「釣」香油錢被逮還硬拗

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

年節將近，宵小蠢動。桃園市大園區一名陳姓男子因缺錢花用，歪腦筋動到神明頭上，昨晚持自製釣竿到宮廟偷取香油錢，被里長及守望相助隊隊員逮個正著，警方到場從他身上起獲1800元贓款，全案詢後依竊盜罪嫌送辦。

大園分局埔心派出所昨晚9時許接獲民眾報案，大園區五福路一間土地公廟裡，疑似男子竊取香油錢，當場被五權里長游振輝及守望相助隊隊員逮個正著，等待警方到場處理。

警方到場後，陳姓男子（49歲）卻矢口否認犯行，辯稱只是來拜拜。

不過游振輝調出廟方監視器，畫面中陳男進到廟裡後不停左顧右盼，隨後拿出自製釣竿，將沾黏板綁在繩索上，放入功德箱內黏取香油錢，行竊過程中還不時假意祭拜，自以為神不知鬼不覺，殊不知一舉一動全被監視器錄下。

陳男看見畫面後百口莫辯，只好坦承犯行，警方在他身上起出贓款1800元及犯案用的繩索、沾黏板等工具，詢後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大園區陳姓男子昨晚偷了宮廟1800元香油錢，被里長及守望相助隊逮個正著。記者楊湛華／翻攝
大園區陳姓男子昨晚偷了宮廟1800元香油錢，被里長及守望相助隊逮個正著。記者楊湛華／翻攝
大園區陳姓男子昨晚偷宮廟香油錢，還一邊假意敬拜掩人耳目，仍被里長及守望相助隊逮個正著。記者楊湛華／翻攝
大園區陳姓男子昨晚偷宮廟香油錢，還一邊假意敬拜掩人耳目，仍被里長及守望相助隊逮個正著。記者楊湛華／翻攝
大園區陳姓男子昨晚偷宮廟香油錢，作案工具是繩索捆沾黏板。記者楊湛華／翻攝
大園區陳姓男子昨晚偷宮廟香油錢，作案工具是繩索捆沾黏板。記者楊湛華／翻攝

桃園 贓款 偷竊

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