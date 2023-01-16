「下去了！」蒙古貨輪沉沒8人落海 驚險救難畫面曝光

蒙古籍貨輪「SUNSHINE」今天上午8時許在高雄西方90海浬處船底進水傾斜，8名船員棄船在甲板待救，空勤總隊接獲國搜中心通報後，派出海豚、重裝黑鷹直升機前往馳援，沒料救援剛展開，貨輪隨即沉沒，8名船員落水後險遭大浪吞沒，經空勤人員下海搶救，順利將所有人吊掛上機，8名船員均安。

今重裝黑鷹機上的偵搜設備曝光搜救過程，海豚直升機吊掛至一半時，「SUNSHINE」整艘船即遭大浪吞沒，8名原先在甲板待救的船員，連同船隻一起落海，監控畫面一度傳出機組員驚喊「下去了！」

所幸船員均穿著救生衣，可在大浪中載浮載沉，經海豚、黑鷹直升機接力吊掛，逐一完成救援。

空勤總隊表示，今出動高雄駐地的海豚、重裝黑鷹直升機各一艘，海豚抵達失事落輪地點後，於今早10時10分將兩名待救者吊掛上岸，黑鷹抵達後接手任務，順利將6名待救者救援上機，機組於10時25分許脫離目標區，11點返回小港機場。

台籍船代理因有失溫現象，由救護車先行實施後送就醫，其餘船員交由航警安置接續處理，至於船隻沉船原因，則由海事人員進一步調查。