子對岸經商失敗負債 七旬婦年前失依靠 女警紓困送暖

農曆新年將至，但仍有不少民眾年關難過，第二警分局立人所轄區有名七旬廖姓婦人，其子在對岸經商，負債累累，年前無法返台，廖婦頓失經濟依靠，生活困頓，女警鄭惠婷得知後，趁農曆年前利用勤餘，自掏腰包為廖婦送上年節禮盒，也轉介申請急難救助金，讓廖婦十分感動。

第二警分局公園所女警鄭惠婷，平時勤務時，就會關心轄內弱勢、長者，鄭之前在立人派出所服務時，因勤區查察時，發現轄內一名七旬廖姓婦人，因廖婦的兒子在對岸經商，但受疫情影響後，負債累累，無法返台與廖婦過年，而且廖婦年事已高，經濟困頓、家徒四壁，「年恐怕難過」。

鄭惠婷得知後，前往廖婦家關懷，廖婦告知，自己年紀太大，找不到工作，僅能靠國民年金、鄰居接濟度日，有時三餐不濟，但廖婦還要女警不用擔心，直說「沒關係，我一天吃一餐就可以」，也讓聽到的女警十分心疼。

鄭惠婷知道廖婦家庭狀況後，特別在農曆年前，向張榮發基金會申請急難救助，希望能讓廖婦雖然在過年期間沒有子女陪伴，但至少手邊能有些許現金，採買年貨，以歡慶新年，另外她也趁勤餘時，自掏腰包購買年節禮盒，趁探訪廖婦時送上，也讓廖婦十分感動。

第二警分局長陳家銘說，警察是最貼近民眾的公務員，在執勤時如能主動關懷社會角落需要幫助的民眾，發揮「人飢己飢，人溺己溺」的精神，拋磚引玉，協助搭起公益橋梁，既可讓善心人士的愛心發揮最大成效，也讓社會形成善的循環。