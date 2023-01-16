影／大掃除前最好先摘戒 新北婦人手傷卡戒求助消防隊
新北市三峽區1名婦人昨晚工作時壓傷手指嚴重腫脹，卡住2枚戒指，在醫院急診室處理1個多小時仍無法取下，最後只好求助消防隊將鋼戒剪斷。由於年關將近，消防局提醒民眾大掃除時，最好先摘下戒指，避免發生卡戒意外。
隆恩消防分隊值班人員昨晚8時許，接獲三峽地區某教學醫院急診室醫師來電，告知有1名患者戒指卡在腫脹的手指，已經在醫院處理1個多小時仍無法順利移除，詢問可否協助處理？
後來婦人自行轉往消防分隊求助，原來她在工作時被重物壓到，右手中指及無名指嚴重腫脹造成卡戒，醫院因無合適器材無法處置。消防隊員取得同意，決定剪斷戒指，先冰敷讓手指稍微消腫。
然後剪裁透明塑膠文件夾，抹油穿過戒指保護皮膚，避免破皮受傷感染，再用斷線鉗剪斷鋼戒。2枚戒指迅速移除，腫脹的手指以生理食鹽水沖洗，並用紗布包紮傷口持續冰敷消腫，順利化解危機。
新北市消防局第五大隊大隊長鄭向晃提醒，手上戴戒指的民眾，應隨時注意有無不適感，當肢體末端受傷、發麻便應立即摘除戒指，才能避免手指腫脹造成卡戒，若感不適應盡快尋求協助，以免傷害擴大，尤其最近許多民眾大掃除，最好先摘下戒指再工作。
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