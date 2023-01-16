快訊

死亡+40、中重症+52！ 二青少年MIS-C引發心肌炎

中職／意外嗎？洪總一腳跨入雄鷹 隊史首任總仔就是他

路面結冰釀大禍！南韓驚傳「50輛汽車連環撞」 釀1死數十人傷

影／大掃除前最好先摘戒 新北婦人手傷卡戒求助消防隊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區1名婦人昨晚工作時壓傷手指嚴重腫脹，卡住2枚戒指，在醫院急診室處理1個多小時仍無法取下，最後只好求助消防隊將鋼戒剪斷。由於年關將近，消防局提醒民眾大掃除時，最好先摘下戒指，避免發生卡戒意外。

隆恩消防分隊值班人員昨晚8時許，接獲三峽地區某教學醫院急診室醫師來電，告知有1名患者戒指卡在腫脹的手指，已經在醫院處理1個多小時仍無法順利移除，詢問可否協助處理？

後來婦人自行轉往消防分隊求助，原來她在工作時被重物壓到，右手中指及無名指嚴重腫脹造成卡戒，醫院因無合適器材無法處置。消防隊員取得同意，決定剪斷戒指，先冰敷讓手指稍微消腫。

然後剪裁透明塑膠文件夾，抹油穿過戒指保護皮膚，避免破皮受傷感染，再用斷線鉗剪斷鋼戒。2枚戒指迅速移除，腫脹的手指以生理食鹽水沖洗，並用紗布包紮傷口持續冰敷消腫，順利化解危機。

新北市消防局第五大隊大隊長鄭向晃提醒，手上戴戒指的民眾，應隨時注意有無不適感，當肢體末端受傷、發麻便應立即摘除戒指，才能避免手指腫脹造成卡戒，若感不適應盡快尋求協助，以免傷害擴大，尤其最近許多民眾大掃除，最好先摘下戒指再工作。

婦人工作時被重物壓傷，右手中指及無名指嚴重腫脹造成卡戒，醫院急診室處理1個多小時仍無法取下2枚戒指，只好求助消防隊將鋼戒剪斷。圖／消防局提供
婦人工作時被重物壓傷，右手中指及無名指嚴重腫脹造成卡戒，醫院急診室處理1個多小時仍無法取下2枚戒指，只好求助消防隊將鋼戒剪斷。圖／消防局提供
婦人工作時被重物壓傷，右手中指及無名指嚴重腫脹造成卡戒，醫院急診室處理1個多小時仍無法取下2枚戒指，只好求助消防隊將鋼戒剪斷。圖／消防局提供
婦人工作時被重物壓傷，右手中指及無名指嚴重腫脹造成卡戒，醫院急診室處理1個多小時仍無法取下2枚戒指，只好求助消防隊將鋼戒剪斷。圖／消防局提供
婦人工作時被重物壓傷，右手中指及無名指嚴重腫脹造成卡戒，醫院急診室處理1個多小時仍無法取下2枚戒指，只好求助消防隊將鋼戒剪斷。圖／消防局提供
婦人工作時被重物壓傷，右手中指及無名指嚴重腫脹造成卡戒，醫院急診室處理1個多小時仍無法取下2枚戒指，只好求助消防隊將鋼戒剪斷。圖／消防局提供

戒指

延伸閱讀

新北成立第120家公托 續推多元化托育政策

影／新北為幼兒打造「動動健康操」 唱跳還能學本土語

影／隨身帶「懦夫救星」 新北男開車運毒563公克被查獲

新春送禮作公益 新北庇護最有愛

相關新聞

台中東區闖紅燈撞死2人 肇事駕駛酒駕、肇逃黑歷史曝光

台中市劉姓男子昨天開車行經東區時，闖紅燈撞死2名機車騎士，還棄車逃逸，最後在烏日區友人住處落網，經查，劉在去年10月才出...

影／遭躲警駕駛逆向撞死 姊妹天人永隔 家屬痛：已離家不遠

台中市劉姓男子昨晚開車行經東區時，因逆向遭警方發現欲攔查，沿途逃逸，行經振興路、東光園路時闖紅燈，撞死綠燈通行的2名騎士...

4男女「短褲登山無禦寒衣 」求消防隊連夜救援 地方居民痛批：找死

施姓女子等4人昨進入南橫山區，未帶禦寒衣物和登山過夜裝備，甚至只穿短褲，一路走到海拔3200公尺溪頭三角點，氣溫驟降、4...

影／大掃除前最好先摘戒 新北婦人手傷卡戒求助消防隊

新北市三峽區1名婦人昨晚工作時壓傷手指嚴重腫脹，卡住2枚戒指，在醫院急診室處理1個多小時仍無法取下，最後只好求助消防隊將...

竹市首位女警局長張素菱上任 監交人：盼兩位女首長發光發熱

新竹市長高虹安今主持新竹巿警局卸、新任局長交接典禮，新任警局長張素菱曾歷任台北市5任分局長，也是竹市第一位女警局長，她說...

彰化竊賊偷土地公金庫 硬撬不開落荒而逃

彰化縣永靖鄉瑚璉村福慶宮土地公廟今天清晨金庫被偷走，竊賊將金庫推到附近農園內卻撬不開金庫，直到村長邱垂育等人接獲通報開始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。