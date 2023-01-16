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竹市首位女警局長張素菱上任 監交人：盼兩位女首長發光發熱

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市長高虹安今主持新竹巿警局卸、新任局長交接典禮，新任警局長張素菱曾歷任台北市5任分局長，也是竹市第一位女警局長，她說，性別不是重點，她會全力以赴顧好治安。

今由警政署警政委員鍾國文監交，新任局長張素菱接下印信，宣誓就職，正式肩負維護新竹市治安的重責大任。

今同時也舉行新任副指揮官許修睿暨民防總隊民防大隊長林麗美、義警大隊長鄭日省、義交大隊長陳世明等人的布達儀式。

鍾國文表示，張素菱是竹市首任女性局長，剛好今年新竹市也是首任女性市長，期盼兩位女性首長為竹市帶來發光發熱。張素菱擁有的優勢是細心、周到及觀察入微，能觀察到看不到的事，加上過去豐富的專業經驗，必定能帶領市警察局團結一致。

警察局說明，張素菱是中央警察大學外事警察學系50期畢業，中央警察大學犯罪防治研究所碩士，歷任台北市政府警察局婦幼警察隊隊長、督察室督察、秘書室主任、內政部警政署航空警察局台北分局、台北市政府警察局文山第一分局、大同分局、萬華分局及信義分局等5任分局長、內政部警政署警察通訊所所長等職務。

警察局補充，竹市民防總隊民防、義勇警察大隊及交通義勇警察大隊，人數共計約1064人，下轄3個中隊及1個直屬中隊、第四中隊或女子分隊。民防、義警、義交人員及警方，警民合作的效能，在春節期間會加強住家、社區的巡邏勤務，展現市府維護治安的決心，確保治安、交通的平穩與順暢。

新任新竹巿警局長張素菱（右一）曾歷任台北市5任分局長，如今也是竹市第一位女警局長，今走馬上任。記者王駿杰／攝影
新任新竹巿警局長張素菱（右一）曾歷任台北市5任分局長，如今也是竹市第一位女警局長，今走馬上任。記者王駿杰／攝影

警察 北市

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