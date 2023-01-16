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彰化竊賊偷土地公金庫 硬撬不開落荒而逃
彰化縣永靖鄉瑚璉村福慶宮土地公廟今天清晨金庫被偷走，竊賊將金庫推到附近農園內卻撬不開金庫，直到村長邱垂育等人接獲通報開始找金庫，竊賊才棄金庫落荒而逃，眾人最後找到金庫，裡面二萬多元現金都還在，邱垂育說，「真是土地公有保佑」。
邱垂育說，今天上午6點多接獲通報，福慶宮的金庫不見了，他們發現原本用鐵鍊鎖著的金庫，鐵鍊被器具剪斷，金庫被偷，趕緊向警方報案，並調閱監視器，後來發現一名男子在清晨約3點半進入廟內行竊搬走金庫。
邱垂育和鄉代吳國隆等人還循著地上拖痕開始找金庫，最後在福慶宮對面約20公尺旁一處農田的黑網下發現已被撬壞、但還未被撬開的金庫，清點裡面共有2萬多元現金都沒被拿走。
「竊賊離廟很近，可能連我們在喊報案都有聽到」邱垂育說，竊賊在一旁也備著一輛機車，應該是準備錢偷走就要騎走，沒想到撬金庫撬了一個多小時還是撬不開，發現事跡已敗露，才逃離，警方已根據監視器清查可疑男子。
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