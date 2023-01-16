快訊

直播／疫情平穩下降中！今增本土確診15,409例、境外223例 40人病歿

台積電領軍權值股 台股漲102點收14,927點

屏縣敬軍餐敘吃出性騷擾？手搭縣府女秘書肩上 兩將校挨告遭拔官調職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化竊賊偷土地公金庫 硬撬不開落荒而逃

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣永靖鄉瑚璉村福慶宮土地公廟今天清晨金庫被偷走，竊賊將金庫推到附近農園內卻撬不開金庫，直到村長邱垂育等人接獲通報開始找金庫，竊賊才棄金庫落荒而逃，眾人最後找到金庫，裡面二萬多元現金都還在，邱垂育說，「真是土地公有保佑」。

邱垂育說，今天上午6點多接獲通報，福慶宮的金庫不見了，他們發現原本用鐵鍊鎖著的金庫，鐵鍊被器具剪斷，金庫被偷，趕緊向警方報案，並調閱監視器，後來發現一名男子在清晨約3點半進入廟內行竊搬走金庫。

邱垂育和鄉代吳國隆等人還循著地上拖痕開始找金庫，最後在福慶宮對面約20公尺旁一處農田的黑網下發現已被撬壞、但還未被撬開的金庫，清點裡面共有2萬多元現金都沒被拿走。

「竊賊離廟很近，可能連我們在喊報案都有聽到」邱垂育說，竊賊在一旁也備著一輛機車，應該是準備錢偷走就要騎走，沒想到撬金庫撬了一個多小時還是撬不開，發現事跡已敗露，才逃離，警方已根據監視器清查可疑男子。　　

永靖鄉瑚璉村福慶宮土地公廟今天清晨金庫被偷走，竊賊將金庫推到附近農園內卻撬不開金庫，直到上午眾人發現金庫失竊報警，竊賊也留下金庫，落荒而逃。圖／翻攝自我是永靖人臉書
永靖鄉瑚璉村福慶宮土地公廟今天清晨金庫被偷走，竊賊將金庫推到附近農園內卻撬不開金庫，直到上午眾人發現金庫失竊報警，竊賊也留下金庫，落荒而逃。圖／翻攝自我是永靖人臉書
永靖鄉瑚璉村福慶宮土地公廟今天清晨金庫被偷走，竊賊將金庫推到附近農園內卻撬不開金庫，直到上午眾人發現金庫失竊報警，竊賊也留下金庫，落荒而逃。圖／翻攝自我是永靖人臉書
永靖鄉瑚璉村福慶宮土地公廟今天清晨金庫被偷走，竊賊將金庫推到附近農園內卻撬不開金庫，直到上午眾人發現金庫失竊報警，竊賊也留下金庫，落荒而逃。圖／翻攝自我是永靖人臉書
永靖鄉瑚璉村福慶宮土地公廟今天清晨金庫被偷走，竊賊將金庫推到附近農園內卻撬不開金庫，直到上午眾人發現金庫失竊報警，竊賊也留下金庫，落荒而逃。圖／翻攝自我是永靖人臉書
永靖鄉瑚璉村福慶宮土地公廟今天清晨金庫被偷走，竊賊將金庫推到附近農園內卻撬不開金庫，直到上午眾人發現金庫失竊報警，竊賊也留下金庫，落荒而逃。圖／翻攝自我是永靖人臉書
永靖鄉瑚璉村福慶宮土地公廟今天清晨金庫被偷走，竊賊將金庫推到附近農園內卻撬不開金庫，直到上午眾人發現金庫失竊報警，竊賊也留下金庫，落荒而逃。圖／翻攝自我是永靖人臉書
永靖鄉瑚璉村福慶宮土地公廟今天清晨金庫被偷走，竊賊將金庫推到附近農園內卻撬不開金庫，直到上午眾人發現金庫失竊報警，竊賊也留下金庫，落荒而逃。圖／翻攝自我是永靖人臉書

監視器 土地公

延伸閱讀

8萬結婚對戒遭偷走 他PO網描述竊賊特徵警還沒抓到人

春節連假來彰化就對了！15家觀光工廠及商圈都有優惠

彰化寒冬圍爐千人饗宴 今年預計4千人 招募志工服務

絢麗而浪漫 彰化月影燈季點燈迎兔年

相關新聞

台中東區闖紅燈撞死2人 肇事駕駛酒駕、肇逃黑歷史曝光

台中市劉姓男子昨天開車行經東區時，闖紅燈撞死2名機車騎士，還棄車逃逸，最後在烏日區友人住處落網，經查，劉在去年10月才出...

影／遭躲警駕駛逆向撞死 姊妹天人永隔 家屬痛：已離家不遠

台中市劉姓男子昨晚開車行經東區時，因逆向遭警方發現欲攔查，沿途逃逸，行經振興路、東光園路時闖紅燈，撞死綠燈通行的2名騎士...

4男女「短褲登山無禦寒衣 」求消防隊連夜救援 地方居民痛批：找死

施姓女子等4人昨進入南橫山區，未帶禦寒衣物和登山過夜裝備，甚至只穿短褲，一路走到海拔3200公尺溪頭三角點，氣溫驟降、4...

竹市首位女警局長張素菱上任 監交人：盼兩位女首長發光發熱

新竹市長高虹安今主持新竹巿警局卸、新任局長交接典禮，新任警局長張素菱曾歷任台北市5任分局長，也是竹市第一位女警局長，她說...

彰化竊賊偷土地公金庫 硬撬不開落荒而逃

彰化縣永靖鄉瑚璉村福慶宮土地公廟今天清晨金庫被偷走，竊賊將金庫推到附近農園內卻撬不開金庫，直到村長邱垂育等人接獲通報開始...

瑞芳5樓建物1樓起火 3大人3小孩奔逃頂樓 雲梯車救出

新北市瑞芳區𫙮魚坑路1棟5樓建物的1樓，今天近午時發生火災，屋內人員逃到頂樓等待救援時，仍見濃煙不斷往上冒。消防人員獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。