彰化竊賊偷土地公金庫 硬撬不開落荒而逃

彰化縣永靖鄉瑚璉村福慶宮土地公廟今天清晨金庫被偷走，竊賊將金庫推到附近農園內卻撬不開金庫，直到村長邱垂育等人接獲通報開始找金庫，竊賊才棄金庫落荒而逃，眾人最後找到金庫，裡面二萬多元現金都還在，邱垂育說，「真是土地公有保佑」。

邱垂育說，今天上午6點多接獲通報，福慶宮的金庫不見了，他們發現原本用鐵鍊鎖著的金庫，鐵鍊被器具剪斷，金庫被偷，趕緊向警方報案，並調閱監視器，後來發現一名男子在清晨約3點半進入廟內行竊搬走金庫。

邱垂育和鄉代吳國隆等人還循著地上拖痕開始找金庫，最後在福慶宮對面約20公尺旁一處農田的黑網下發現已被撬壞、但還未被撬開的金庫，清點裡面共有2萬多元現金都沒被拿走。