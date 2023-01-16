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宜蘭新警局長林武宏頭城人 林姿妙期勉做好治安及交通
宜蘭卸、新任警察局長交接典禮今天由縣長林姿妙主持、警政署警政委員周幼偉監交，林姿妙肯定卸任局長林新晃的努力付出，直言捨不得他走，她也期勉宜蘭出身的新局長林武宏照顧基層同仁，做好維護治安及交通工作。
周幼偉致詞時強調警政工作重點，包括掃黑緝毒、注意員警執勤及現場人員安全，同時要以最嚴格的道德標準注意風紀問題；周還舉例警方昨天查獲羅東國小失竊的紀念銅鐘，林新晃局長卸任前一天，警方尋獲銅鐘，留下犯人給新局長林武宏抓，這是「無逢接軌」，這段話讓會場響起笑聲。
原任宜蘭縣警察局長林新晃調派新北市警察局主任秘書，遺缺由基隆港務警察總隊總隊長林武宏接任。今天交接典禮時，縣長林姿妙肯定林新晃局長任內表現，如果不是升官，捨不得他走，尤其在治安方面，去年緝獲毒品藥頭101人、查獲詐欺集團12件119人、執行11件治平專案，檢肅幫派首要及成員共103人到案；另查獲制式槍枝2支、非制式槍枝35支、模擬槍1支，子彈1395發，績效卓著，維護治安平穩不遺餘力。
林武宏受訪時表示，掃除黑幫勢力犯罪沒有假期、打擊台版柬埔寨式詐欺是目前重點工作，近來正值春節加強重點節日，做好安全維護、勤務工作、治安交通及為民服務，全力守護人民生命財產安全。
林武宏59歲，中央警官學校正科50期戶政學系畢業，國立台灣海洋大學海洋法律研究所碩士，曾任新北市警察局中和分局副分局長、專員、督察、公共關係室主任、金山分局、樹林分局、新莊分局分局長等重要職務，警職年資37年 。
林武宏出生在宜蘭頭城鎮頂埔人，隨著職務異動才離開宜蘭，很多親戚都還住在頭城鎮。他說，這次能返鄉服務，感到光榮與人親土親的鄉土味，溫韾且感動。
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