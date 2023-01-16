快訊

直播／疫情平穩下降中！今增本土確診15,409例、境外223例 40人病歿

台積電領軍權值股 台股漲102點收14,927點

屏縣敬軍餐敘吃出性騷擾？手搭縣府女秘書肩上 兩將校挨告遭拔官調職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭新警局長林武宏頭城人 林姿妙期勉做好治安及交通

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭卸、新任警察局長交接典禮今天由縣長林姿妙主持、警政署警政委員周幼偉監交，林姿妙肯定卸任局長林新晃的努力付出，直言捨不得他走，她也期勉宜蘭出身的新局長林武宏照顧基層同仁，做好維護治安及交通工作。

周幼偉致詞時強調警政工作重點，包括掃黑緝毒、注意員警執勤及現場人員安全，同時要以最嚴格的道德標準注意風紀問題；周還舉例警方昨天查獲羅東國小失竊的紀念銅鐘，林新晃局長卸任前一天，警方尋獲銅鐘，留下犯人給新局長林武宏抓，這是「無逢接軌」，這段話讓會場響起笑聲。

原任宜蘭縣警察局長林新晃調派新北市警察局主任秘書，遺缺由基隆港務警察總隊總隊長林武宏接任。今天交接典禮時，縣長林姿妙肯定林新晃局長任內表現，如果不是升官，捨不得他走，尤其在治安方面，去年緝獲毒品藥頭101人、查獲詐欺集團12件119人、執行11件治平專案，檢肅幫派首要及成員共103人到案；另查獲制式槍枝2支、非制式槍枝35支、模擬槍1支，子彈1395發，績效卓著，維護治安平穩不遺餘力。

林武宏受訪時表示，掃除黑幫勢力犯罪沒有假期、打擊台版柬埔寨式詐欺是目前重點工作，近來正值春節加強重點節日，做好安全維護、勤務工作、治安交通及為民服務，全力守護人民生命財產安全。

林武宏59歲，中央警官學校正科50期戶政學系畢業，國立台灣海洋大學海洋法律研究所碩士，曾任新北市警察局中和分局副分局長、專員、督察、公共關係室主任、金山分局、樹林分局、新莊分局分局長等重要職務，警職年資37年 。

林武宏出生在宜蘭頭城鎮頂埔人，隨著職務異動才離開宜蘭，很多親戚都還住在頭城鎮。他說，這次能返鄉服務，感到光榮與人親土親的鄉土味，溫韾且感動。

宜蘭縣新任警察局長林武宏今天宣誓就職。記者戴永華／攝影
宜蘭縣新任警察局長林武宏今天宣誓就職。記者戴永華／攝影
宜蘭縣卸任及新任警察局長交接，新任局長林武宏（右一）是宜蘭頭城鎮人。記者戴永華／攝影
宜蘭縣卸任及新任警察局長交接，新任局長林武宏（右一）是宜蘭頭城鎮人。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙直言捨不得卸任局長林新晃離開宜蘭，致贈紀念品並感謝他對宜蘭的付出。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙直言捨不得卸任局長林新晃離開宜蘭，致贈紀念品並感謝他對宜蘭的付出。記者戴永華／攝影

警察 宜蘭

延伸閱讀

林姿妙小內閣人事大調動 3位外聘局處長讓人耳目一新

警界人事大調動…林武宏將任宜蘭縣警察局長 曾低調拜會林姿妙獲同意

台灣世界展望會「紅包傳愛」 林姿妙與宜蘭議員帶頭捐紅包響應

林姿妙小內閣第二波局處首長大調動 秘書長鎖定吳志宏

相關新聞

台中東區闖紅燈撞死2人 肇事駕駛酒駕、肇逃黑歷史曝光

台中市劉姓男子昨天開車行經東區時，闖紅燈撞死2名機車騎士，還棄車逃逸，最後在烏日區友人住處落網，經查，劉在去年10月才出...

影／遭躲警駕駛逆向撞死 姊妹天人永隔 家屬痛：已離家不遠

台中市劉姓男子昨晚開車行經東區時，因逆向遭警方發現欲攔查，沿途逃逸，行經振興路、東光園路時闖紅燈，撞死綠燈通行的2名騎士...

4男女「短褲登山無禦寒衣 」求消防隊連夜救援 地方居民痛批：找死

施姓女子等4人昨進入南橫山區，未帶禦寒衣物和登山過夜裝備，甚至只穿短褲，一路走到海拔3200公尺溪頭三角點，氣溫驟降、4...

竹市首位女警局長張素菱上任 監交人：盼兩位女首長發光發熱

新竹市長高虹安今主持新竹巿警局卸、新任局長交接典禮，新任警局長張素菱曾歷任台北市5任分局長，也是竹市第一位女警局長，她說...

彰化竊賊偷土地公金庫 硬撬不開落荒而逃

彰化縣永靖鄉瑚璉村福慶宮土地公廟今天清晨金庫被偷走，竊賊將金庫推到附近農園內卻撬不開金庫，直到村長邱垂育等人接獲通報開始...

瑞芳5樓建物1樓起火 3大人3小孩奔逃頂樓 雲梯車救出

新北市瑞芳區𫙮魚坑路1棟5樓建物的1樓，今天近午時發生火災，屋內人員逃到頂樓等待救援時，仍見濃煙不斷往上冒。消防人員獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。