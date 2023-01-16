嘉市警局長交接 監交人方仰寧遲到 黃敏惠：一棒接一棒 安定民心

嘉義市警局上午舉行新卸任局長交接，新局長由陳炯旭接任，原局長王文澤調陞新北市警局督察長，交接儀式由嘉義市長黃敏惠主持，原監交人警政署警政委員方仰寧因車班延誤，由市警局政風室主任林玉茹代為完成監交儀式。嘉義市長黃敏惠表示，一棒接一棒，警察的力量是安定民心最重要的力量。

黃敏惠細數王文澤任內優異表現，雖然到任滿1年，民眾治安有感從民調就可以看出來；去年台灣新聞傳播協會全國施政滿意度調查嘉義市拿7金5銀獎項當中治安面向得到金質獎、重要節日安全維護工作丙組特優、打擊詐欺連獲3季丙組第1名、打擊詐欺宣導教育新科技特優、榮獲交通部第14屆道安創新貢獻獎交通執法組第1名、第10屆智慧城市創新運用獎；尤其去年基層選舉從選前之夜到市長選舉延後，在局長王文澤規畫領導之下順利完成治安維護。

黃敏惠表示，新任局長陳炯旭資歷豐富，2009年曾擔任嘉義市警局刑警大隊長，這次回娘家擔任警察局長，期盼新任局長陳炯旭能在堅實基礎上，領導全體警察同仁全力投入嘉義市治安維護工作，確保民眾生命、財產安全。

方仰寧表示，新任局長陳炯旭歷練豐富、具刑事專才，在推動重大的清源專案期間，在掃黑、肅槍、緝毒、打詐層面都有豐碩成果，未來一定能配合市政，穩定治安、交通，建立良好的治安環境。方仰寧並帶來警政署長黃明昭的期勉，做好治安、交通工作外也要求所屬加強掃黑肅槍、貫徹受理民眾報案紀律絕不吃案匿報刑案、注意執勤安全、落實內部管理等工作。

新任嘉義市警察局長陳炯旭60歲，中央警察大學50期交通學系畢業、國立彰化師範大學管理與資訊研究所碩士、歷任嘉義市、宜蘭縣、彰化縣警局刑大大隊長、刑事警察局副大隊長、督察、主任、大隊長、台中市警局刑大大隊長、航空警察局主任秘書、保六總隊副總隊長等職。